Влюбились друг в друга с первого взгляда: невероятная история любви супругов Бекхэмов

В этом году звездные супруги будут праздновать 27-ю годовщину брака. В последнее время в их жизни много проблем, связанных со старшим сыном Бруклином, который хочет оборвать все связи с родителями.

Однако сейчас не об этом. 24 Канал предлагает вспомнить, как развивалась история любви супругов и каким было их роскошное празднование в замке под названием Латтрелстоун.

Как Виктория и Дэвид влюбились друг в друга?

Впервые футболист увидел Викторию в видеоклипе и 1997 году. Тогда она была солисткой группы Spice Girls. Во время просмотра Бекхэм сказал другу, что эта девушка станет его женой.

Впервые пара встретилась на вечеринке после футбольного матча. Певице понравился игрок "Манчестер Юнайтед" и она оставила свой номер телефона на футбольных билетах. Интересно, что Дэвид до сих пор хранит их.

Когда Бекхэм вернулся с вечеринки домой, то аж на шести листах переписал ее номер, чтобы точно не потерять. На первое свидание они отправились в китайский паб в Лондоне и с тех пор практически не расставались.

Через год после знакомства футболист сделал предложение любимой.

Беременность и роскошная свадьба

Как только начались размышления по организации свадьбы, Виктория узнала, что беременна. 4 марта 1999 года на свет появился первенец супругов – Бруклин.

Через четыре месяца состоялась роскошная свадьба в Ирландском замке XVI века – Латтрелстоуне.

К алтарю невеста шла вместе с сыном на руках. Этот момент очень сильно растрогал Бекхэма.

На Виктории было платье от американского дизайнера Vera Wang. Ее свадебный наряд стоил около сорока тысяч долларов, а на голове красовалась драгоценная бриллиантовая диадема. Всего на торжественное действо пара пригласила около трехсот друзей.

Полностью все празднование стоило паре около 800 тысяч долларов. Сразу же после свадьбы они приобрели роскошный особняк, цена которого достигала 4 миллионов долларов, а площадь – 97 тысяч квадратных метров. Их пышную свадьбу и купленное жилье по масштабам приравнивали к стандартам королевской семьи, поэтому особняк Дэвида и Виктории называли "Бекхэмговский дворец".

После такого развития событий Виктория Адамс поставила на паузу певческую карьеру и посвятила всю себя семье. Но параллельно с этим завязалась любовь к моде.

Самый тяжелый период в жизни Бекхэмов

В 2002 году у пары родился второй сын, которого назвали Ромео. Через год у мальчика обнаружили эпилепсию. Дэвид переехал в Испанию, потому что его продали "Реал Мадриду", а Виктория осталась с детьми в Лондоне.

В тот период у футболиста появилась помощница Ребекка Лус, которая должна была помочь освоиться в стране. СМИ писали, что Бекхэма неоднократно видели с женщиной в ресторанах и отелях. Более того, Виктория якобы звонила новой знакомой мужа и спрашивала "где в контракте прописаны ужины с ее мужем?".

Позже Ребекка сама вышла на связь с прессой и заявила, что действительно у нее был роман с футболистом. Она заверила, что неоднократно вступала с ним в интимные отношения. Сам Бекхэм отвергал все заявления, говоря, что у него есть невероятная жена.

Окончательно супруги примирились в 2005 году. Тогда родился их третий сын Круз.

Переезд в США и жизнь с новой страницы

В 2007 году звездная семья решила переехать в США, ведь Дэвид подписал контракт с компанией "Лос-Анджелес Галакси". Супруги сразу стали желанными гостями на различных известных и светских мероприятиях.

Тогда же Виктория решилась на очень важный шаг – выпустила свою дебютную коллекцию джинсов под названием Victoria Beckham for Rock & Republic.

В 2011 году они стали почетными гостями на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а такое приглашение получали только избранные. Через два месяца после этого у них родилась дочь Харпер. В одном из интервью Дэвид признался, что она изменила его жизнь раз и навсегда.

В 2013 году Дэвид завершил футбольную карьеру, а Виктория до сих пор продолжает увлекаться модой.

Почему старший сын не общается с родителями?

В апреле 2022 года Бруклин женился. Его избранницей стала актриса Никола Пельтц. В прессе и так было много слухов о разладе в семье, однако в прошлом году все только ухудшилось.

Инсайдер заявил, что Виктория Бекхэм пообещала Николе пошить для нее платье, а та ответила, что для нее это будет честью. Но впоследствии модельер передумала. Затем другой источник назвал эту информацию "далекой от правды", вроде бы в СМИ пытаются дискредитировать Бекхэмов-старших.

Еще один крайне неловкий момент произошел на самой свадьбе (к слову, его подтвердил сам Бруклин Бекхэм). Марк Энтони должен был исполнить песню в качестве подарка молодоженам.

Перед началом песни Марк Энтони попросил Бруклина подойти к сцене, а потом сказал: "Пусть сюда подойдет самая красивая женщина в зале сегодня... Виктория Бекхэм!". Это был настолько поразительный момент, что весь зал был шокирован – можно было услышать, как падает булавка,

– вспоминали инсайдеры.

Бруклин подтвердил, что родители пытались разрушить его отношения с Николой и испортить свадьбу. По его словам, Виктория отказалась шить платье невесты "в последнюю минуту", а на праздновании сорвала первый танец супругов.

Старший сын Бекхэмов добавил, что его мать постоянно приглашала на мероприятия женщин из его прошлого. Также он прокомментировал юбилей отца и рассказал, что приехал с женой в Лондон ради встречи, но получил отказ. В конце концов Дэвид согласился встретиться, при условии, что Никогда не будет. Поэтому семья так и не воссоединилась.

Смогут ли звездные родители наладить отношения со старшим сыном – дело времени. А пока Дэвид и Виктория находятся в ожидании празднования 27-й годовщины, которую называют красной деревянной свадьбой. В соцсетях снова можно будет увидеть признания в любви и романтические фото.