Не только дипломат, но и романтик: Дмитрий Кулеба со своей избранницей в фото, полных чувств

Почти четыре года назад судьба сложилась так, что Дмитрий встретил Светлану, которая стала его избранницей. Их дороги пересекались еще раньше, однако любовь в сердцах поселилась значительно позже.

Пара не так часто публикует совместные фото вместе, однако те, что уже есть в сети, говорят сами за себя – любовь существует, передает 24 Канал.

Лучшие фото Дмитрия Кулебы и Светланы Павелецкой

Впервые пара встретилась еще в 2003 году, когда мужчина учился на последнем курсе Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко. Там же образование получала и Светлана. Но тогда их дороги разошлись.

В 2014 году они во второй раз пересеклись, однако каждый из них имел личную жизнь.

Но уже после 2020 года Дмитрий и Светлана начали жить вместе. В 2022 году Кулеба развелся с Евгенией. В этом браке родилось двое детей. А после этого пара сообщила, что находится в отношениях.

Кулеба и Павелецкая живут в квартире бизнес-вумен. Женщина уверяет, что они не ссорятся, ведь "20 лет шли друг к другу".

Они находятся в гражданском браке и пока не рассматривают вопрос официального оформления отношений. Кроме того, Дмитрий и Светлана не хотят заводить общих детей, потому что считают, что свой родительский долг выполнили в предыдущих отношениях. К слову, у женщины также есть сын.

