Ровно 28 лет назад в трагическом ДТП оборвалась жизнь "королевы человеческих сердец" – принцессы Дианы. Ее смерть оплакивал весь мир, а во время похорон Елизавета II даже склонила голову перед бывшей невесткой.

Эта новость стала поводом для того, что общество начало обвинять королевскую семью в смерти принцессы, а больше всего досталось Чарльзу и его новой избраннице Камилле, которая ранее была в статусе любовницы. Диана была по-настоящему влюблена в королевского наследника, и на протяжении многих лет его сердце принадлежало другой женщине. В материале Show24 рассказываем об истории любви, которая не получила счастливого финала.

Почему Чарльз III сделал предложение принцессе Диане под давлением?

Сначала королевская семья рассматривала на роль будущей жены Чарльза сестру Дианы. Но впоследствии девушка сказала, что не хочет менять свою жизнь и выполнять королевские обязанности.

С Дианой, в то время еще принц Чарльз, познакомился, когда ей было всего 16 лет. Она понравилась ему, поэтому, когда пришло время жениться королевскому наследнику, в семье подумали, что Диана будет идеальной кандидаткой на роль жены.

Но принц уже тогда завязал отношения с Камиллой, однако этот союз никто не одобрял. Елизавету II и принца Филиппа раздражало новое увлечение сына. Оба были убеждены, что Камилла – не пара Чарльзу. Тогда королева решила их развести. Она отправила наследника служить в королевский флот, а Камилле дали понять, что она нежелательна в королевской семье. Тогда женщина вышла замуж за Эндрю Паркера-Боулза, с которым пробыла более 20 лет в браке и родила ему двоих детей.

От так, под давлением семьи Чарльз сделал предложение юной Диане. Она любила принца, но сердце ей подсказывало, что "что-то здесь не так". Это подтвердил и тот случай, что во время интервью, которое дают перед женитьбой члены королевской семьи, принц не ответил, любит ли свою будущую жену.

Свадьба состоялась в 1981 году. На королевской свадьбе присутствовала и Камилла, которая наблюдала за бракосочетанием Чарльза из первых рядов.

Свадьба принцессы Дианы и Чарльза / Фото Getty images

За этим событием наблюдал весь мир. Однако на некоторых свадебных фото невеста была грустной. Биографы писали, что Диана в последний момент хотела отменить свадьбу, однако от такого решения ее отговорил отец.

Свадьба принцессы Дианы и Чарльза III / Фото Getty images

В первые дни после бракосочетания Диана чувствовала себя слишком одинокой. Тогда ее в письмах поддерживал лакей Марк Симпсон, который был хорошим другом принцессы.

Рождение детей и разлад в браке

В первые годы после бракосочетания Чарльз и Диана пытались быть традиционной парой. Через год после свадьбы принцесса родила сына – принца Уильяма, в 1984 году на свет появился принц Гарри.

Принцесса Диана со своими сыновьями / Фото Getty images

Интересно, что мужа Дианы раздражал тот факт, что ее настолько сильно полюбил народ. Он завидовал, что жена очень популярна, ведь его рейтинг на тот момент был значительно ниже.

Заметим, что и определенное время принцесса Диана дружила с Камиллой и считала ее подругой. В 1986 году Чарльз возобновил отношения с бывшей возлюбленной. Когда об этом узнала Леди Ди, то была очень расстроена. Однажды она призвала любовницу мужа на разговор, где заявила, что "хочет своего мужа".

Тогда в ответ Диана также начала изменять. В 1992 году принцесса Диана и принц Чарльз разъехались, а через два года он сообщил журналисту, что встречается с Камиллой.

Когда Диана услышала то заявление, то сделала то, на что, пожалуй, не решилась бы ни одна особа, которая была в кругу членов королевской семьи.

Она пришла на мероприятие, которое организовал журнал Vanity Fair для сбора средств галереи Serpentine в Кенсингтонских садах. Но ее образ говорил за нее саму. Диана надела черное короткое платье, которое привлекло к себе значительное внимание. Журналисты быстро окрестили ее наряд различными названиями, среди которых: "платье мести", "я тебе покажу" и "змеиный коктейль".

Принцесса Диана в черном платье / Фото Getty images

К слову, Диана также дала скандальное интервью, в котором рассказала об изменах Чарльза.

С кем принцесса Диана имела романы?

С капитаном Джеймсом Хьюиттом у Дианы был короткий роман. Но несмотря на это, мужчина до сих пор пытается "выжать" из этой истории максимум, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания.

Джеймс Хьюитт написал книгу о своих отношениях с Дианой / Getty images

В 1990-х годах принцесса встречалась с британско-пакистанским хирургом Хаснатом Ханом. Почти два года пара жила вместе, однако Диана не хотела, чтобы эта тема стала публичной.

Когда-то биографы указывали, что это была любовь с первого взгляда. До сих пор Хасната Хана называют единственной настоящей взаимной любовью Дианы.

Последние отношения и трагическая смерть в ДТП

Последней любовью принцессы был кинопродюсер и сын миллиардера Доди Аль-Фаед. Пара не провела достаточно времени вместе, чтобы завязать союз. Оба они умерли "в один день".

Досадное событие произошло 31 августа 1997 года в Париже. Когда после ДТП осматривали номер Доди, то там нашли кольцо, на котором была гравировка Dis-moi Ou ("Скажи да"), а чек на него выписали 30 августа.

Диана и Доди / Фото Getty images

Хотя сначала Диана и верила в отношения с Чарльзом, однако его любовь к Камилле разрушила все. Принцесса, которую до сих пор любят по всему миру, стала примером того, что даже такая женщина как она, может быть несчастливой в браке, каким бы по-настоящему королевским он ни был.