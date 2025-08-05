В конце июля дочь Стива Джобса и олимпийский чемпион по конному спорту Гарри Чарльз поженились, отпраздновав четырехдневную свадьбу. Ив показала совместное фото с мужем и рассекретила, кто разработал ее платье.

Модель впервые показала свадебную фотографию. Сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

Кстати Дочь Стива Джобса вышла замуж: где состоялось роскошное празднование

Ив Джобс опубликовала черно-белое фото, где позирует в свадебном платье, а Гарри Чарльз – в классическом костюме, рубашке и галстуке-бабочке. Супруги поблагодарили людей, которые были причастны к организации празднования.

Модель также поблагодарила креативного директора Givenchy Сару Бертон и команду за создание платья.

Спасибо, что создали это невероятно красивое платье. Ваша доброта, тепло и блеск сделали весь процесс похожим на магию,

– написала Ив.

Свадебное платье Ив Джобс – белого цвета, приталенное, имеет квадратный вырез, короткий шлейф и украшено бисером. Модель дополнила свой образ серьгами и фатой. Она собрала волосы и сделала естественный макияж.

Ив Джобс показала свое свадебное платье / Фото из инстаграма модели

Напомним, что Ив и Гарри поженились в Котсуолдсе. Церемония состоялась в церкви Святого Михаила и Всех Ангелов, а после нее все собрались на приеме в частном клубе и отеле Estelle Mano.

Среди гостей были бывшая вице-президент США Камала Харрис, дочери Билла Гейтса и Брюса Спрингстина.

Ранее мы сообщали, что дочь Стинга вышла замуж.