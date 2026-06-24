Звезда сериала "Тихая Нава" сделал неожиданное признание о Лесе Никитюк: "Был безумно влюблен"

26-летний украинский актёр Иван Билаш, известный по роли в сериале "Тихая Нава", рассказал, что в юности был без ума влюблён в телеведущую Лесю Никитюк.

Об этом он рассказал в интервью изданию OBOZ.UA и поделился тем, какой Леся Никитюк бывает за кадром.

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Как оказалось, в 17 лет будущий актер работал помощником сценариста на "Новом канале". Именно тогда он впервые увидел звезд телевидения не на экране, а за кулисами.

Иван присоединился к проекту, в котором работала и Леся Никитюк. По словам актера, ведущая произвела на него сильное впечатление.

Я не знаю, какая она сейчас, потому что давно её не видел, но в тот период она казалась мне просто неземной,

– признался Иван.

И добавил, что его восхищало то, как у Никитюк сочетались профессионализм, харизма, чувство юмора и легкость в общении.

С одной стороны, она была очень требовательна к работе и к тому, как организован процесс вокруг неё. А с другой – могла посреди рабочего дня придумать какую-нибудь шутку, разыграть кого-то из группы просто потому, что ей так захотелось… Если что-то думала – могла сразу сказать прямо, чего-то хотела – не играла в намеки. Когда она проходила мимо, у меня всё замирало. Я был безумно влюблён в неё,

– поделился актер.

Леся Никитюк / Фото "Нового канала"

Для контекста! Иван Билаш в сериале "Тихая Нава" исполнил роль Максима Капинуса. Также зрители могли видеть его в сериале "Кофе с кардамоном". Кроме того, известно, что с 2024 года Иван работает в Национальном театре имени Ивана Франко.

Напомним, сейчас Леся Никитюк находится в отношениях с военным Дмитрием Бабчуком, от которого родила сына Ореста, а недавно показала редкие архивные фото с малышом по случаю его первого дня рождения.