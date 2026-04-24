Пока война, я точно не собираюсь выезжать, – интервью с исполнителем "Шелковицы" Иваном Люленовым

Украинцы знают Ивана Люленова благодаря "Лиге смеха". Он участвовал в проекте в составе команды "Стояновка", которая дважды одерживала победу. Артист родом из Молдовы, однако уже много лет живет и работает в Украине и остался здесь даже после начала российского полномасштабного вторжения.

24 Канал пообщался с Иваном перед его сольным концертом, который состоялся 28 марта в киевском клубе Stereo Plaza. Интервью с Люленовым читайте в материале.

О всеукраинском туре во время сложной зимы

У вас продолжается и уже почти завершается всеукраинский тур. Возможно, какой-то из концертов запомнился вам больше всего, или случались интересные истории?

Мы основную часть отыграли – 30 городов где-то. То, что осталось сейчас – это перенесенные города. Потому что январь и февраль были тяжелые – где-то отопления не было, где-то взорвалась труба. Что запомнилось? Ой, все было легендарно, интересно. Запомнились лотереи: что где-то есть отопление, где-то нет, где-то есть свет, где-то нет. Катались мы с генератором. Он был не сильно мощный: такой, что тянет или свет и звук, или один чайник. И ты выбираешь или пить чай, или играть на акустике.

Как вы, кстати, реагируете на такие форс-мажоры? Или уже привыкли?

Не привыкли. Зимой было непривычно. Привыкли, наверное, к тревогам и к тому, что из-за них может что-то произойти. А вот то, что было зимой – это был экзамен для нас, челлендж такой. Но быть в Киеве – это тоже челлендж. Я горжусь тем, что нам удалось поддерживать нашего слушателя, и нас это также спасало. Мы были постоянно в движении, что-то делали, потому что я не представляю, что я просто сижу в Киеве, жду то "прилет", то взрыв, то отключение. Это супер мрачно.

Иван Люленов / Фото Виктория Гречиха

О жизни в Украине и получении постоянного вида на жительство

Вы уже много лет живете в Украине и называете ее своей второй Родиной. Вы рассказывали, что не можете получить украинское гражданство, потому что тогда должны отказаться от молдавского. Изменили ли свое решение?

Сейчас у меня есть вид на жительство. Следующий шаг – это вид на постоянное проживание. Но, к сожалению, в этот период надо много времени и оснований. На данном этапе есть определенное ограничение у меня: мне надо выезжать регулярно. Пока я так могу быть, а потом надо будет получать постоянный вид на жительство.

Вы еще не начинали оформлять постоянный вид на жительство?

Нет, потому что у меня нет оснований. Это же надо какая-то недвижимость, девушка (смеется – 24 Канал). Жениться, прожить два года вместе, какой-то бизнес. У меня есть ФЛП, плачу налоги, но этого недостаточно. Может, со временем я заслужу. Я живу и думаю, что со временем все будет хорошо. Я нахожусь здесь на культурном основании.

Возникали ли у вас мысли о выезде из Украины за четыре года полномасштабного вторжения? Ведь есть возможность. Например, во время этой сложной зимы некоторые люди уехали.

Не было. Я выезжаю в Молдову к родителям, друзьям. И, потому что надо мне выезжать, сугубо по документам. Я уже настолько привык к этим реалиям, что не могу представить жизнь в Европе или Америке.

Может, что-то когда-то изменится, но пока война, я точно не собираюсь выезжать. Это борьба, мы все боремся. Я выбрал сознательно этот путь. У борьбы нет срока. То есть нет такого, что она в следующем году закончится или через два года. Она длится долго, к сожалению.

Иван Люленов / Фото из инстаграма артиста

Об отношениях с родителями и русифицированной Молдове

Вы заговорили о родителях. Когда-то признавались, что ссорились с ними из-за своей проукраинской позиции, и потом, к счастью, отношения наладились. Как сейчас?

Хорошие отношения. Я стараюсь им рассказывать, что происходит. Они меня поддерживают. Конечно, у них другие взгляды, потому что они в Советском Союзе родились. И в Украине много таких людей. Это нормальная ситуация. Мы либо это принимаем и пытаемся понемногу интегрировать в наше мышление, или сопротивляемся и не общаемся. Я второй вариант даже не рассматриваю, потому что это родители.

В Молдове тоже довольно русскоязычное общество. Сейчас ситуация изменилась?

Я считаю, что изменилась. Мое окружение точно все румыноязычное. Они поддерживают проевропейский вектор, понимают, что Россия – агрессор. Они все сознательные. Конечно, есть и пророссийская часть, но это опять же борьба.

Вы рассказывали, что у вас есть пророссийские родственники. Они до сих пор не изменили свою позицию?

Вообще не знаю, что с ними. Я с ними не контактирую. Отрезал просто.

О переходе на украинский язык

Когда началось полномасштабное вторжение, вы, как и большинство медийных людей, перешли на украинский язык. Сложно ли было?

Я не сразу перешел. Многие медийные люди знали украинский язык, а я не знал, поэтому мне нужно было время, чтобы перейти. Пока выучил, пока сориентировался – прошло где-то до года, максимум год.

Многие люди до сих пор, к сожалению, не перешли на украинский.

Я не концентрируюсь на тех, кто не перешел. Я больше сконцентрирован на поддержке тех, кто со мной в одной лодке. Тех, кто уже общается на украинском, кто развивает культуру, кто понимает, что происходит, сознательных. А те остальные подтянутся.

Потому что сознательное меньшинство всегда сильнее большинства, которому все равно. У Лины Костенко была такая мысль. Мне очень понравилась. Большинство – более управляемое, а от меньшинства все зависит.

Иван Люленов на концерте в Stereo Plaza / Фото пресс-служба

О Культурных силах

Многие ваши коллеги после начала войны приняли решение уйти на фронт. Некоторые, например, служат в Культурных силах. Вы признавались, что чувствуете вину за то, что не воюете, но пока не решаетесь добровольно присоединиться к армии. Однако с тех пор уже прошло определенное время, задумывались ли сейчас стать на защиту Украины?

Чувство вины не меняется. Оно постоянно есть, если ты в тылу. Я понимаю, что надо делать, что от меня зависит. И я это делаю каждый день. А в Культурных силах я был – мы ехали в Запорожье, и сейчас после концерта собираюсь к ребятам. Много друзей имею там.

Кто-то думает, что в Культурных силах только поют, но они тоже служат. Они поддерживают военных, общаются на серьезные темы, спрашивают военнослужащих, как они себя чувствуют. Поднимают морально-психологическое обеспечение. Это достаточно серьезная и нужная работа. После того как поехал в Культурные силы, я понял что они тоже выполняют важную работу. Иначе все будут демотивированы.

А проходили ли военную или медицинскую подготовку? Ведь мы живем во времена, когда такие навыки могут пригодиться даже в гражданской жизни.

У меня есть друзья военнослужащие. Мы ходили на полигон. У меня есть друг, который может помочь с медицинскими навыками. Он курсы проводит курсы. Один раз, когда у меня был "прилет", он приезжал. Он военный. Приехал с рюкзаком, со своей аптечкой и помогал людям. Он меня поддерживает в этом плане.

О "Лиге смеха" и Оле Поляковой

Наибольшую популярность в Украине вам принесло участие в "Лиге смеха", также вы сидели в тренерском кресле. Однако сейчас больше сосредоточились на певческой карьере. Планируете продолжать заниматься юмором?

Хочу заниматься музыкой. "Лига смеха" – это не только о юморе, а об институте шоубизнеса. То есть ты приходишь в этот институт, а потом выбираешь направление. Кто-то стал стендапером, кто-то сценаристом, режиссером, кто-то занялся нормальной работой, бизнесом (смеется – 24 Канал).

Это такая крутая самодеятельность, где ты делаешь все, что хочешь: поешь, танцуешь, шутишь, а потом выбираешь направление, в котором себя видишь. Например, мои друзья из команды, коллеги живут обычную жизнь, у них обычные работы. И у многих лигосмешников так же. А есть и те, что продолжили заниматься творчеством. Я выбрал петь, потому что сознательно хочу этим заниматься, я это люблю. Может, когда-то что-то юмористическое сделаю, но сейчас сконцентрирован на музыке.

Поддерживаете ли связь с другими участниками команды "Стояновка"?

Да, конечно, мы друзья.

Где они сейчас, чем занимаются?

За границей. Один в Германии, один в Англии. Работают.

Команда "Стояновка" / Фото из инстаграма команды

Вашим тренером в 4 сезоне была Оля Полякова. Тогда команда одержала победу. Однако в прошлом году между вами возник конфликт из-за того, что артистка позволила себе ксенофобские шутки в вашу сторону. Вы уже много говорили об этом, поэтому не хочется сильно акцентировать на этой теме, но удалось ли вам таки пообщаться и помириться?

И мы же не ссорились публично. Это все как-то в публичном поле возникло. Это какие-то игры в рамках шоу "Лига смеха". Раньше, если помните, Потап и Полякова постоянно ссорились. Это же такой элемент шоу. Нужно, чтобы было противостояние.

Но это должно быть смешно.

Да. Ну, видите, иногда у кого-то получается, а у кого-то нет (смеется – 24 Канал). Я стараюсь переводить все в шутку. Не надо забывать, что это шоу. То, что должен был сказать, я сказал. Мы пообщались. Это все-таки передача, у нас за кадром нет близких отношений.

Замечали ли вы подобное поведение, когда Полякова была вашим тренером?

Тогда были немножко другие времена. Тогда такого было намного больше. После 2022 года в Украине стало намного больше сознательных людей, а тогда немножко другой контекст был. Даже мы шутили про молдаван, о том, что мы из Молдовы. А сейчас эти шутки выглядят по-другому. Я так сейчас уже не шучу. Я изменился. Потому что война, потому что мы все трансформировались, изменились и не хотим так жить. А кто-то не все понял.

Оля Полякова и команда "Стояновка" / Фото из инстаграма певицы

Недавно вы выпустили песню "Икона". Расскажите, пожалуйста, как появилась идея нового трека?

"Икона" – песня о женской красоте. Когда писал ее, в голове был образ красивой девушки, на которой мало одежды, ее силуэт танцует и она кайфует от себя. Поэтому, когда мы выпустили песню и девушки начали снимать видео, я понял, что они почувствовали эмоцию, которая была заложена.

На самом деле я думал, откуда взялась во мне идея этой песни и пришел к выводу, что мы пишем о том, чего нам не хватает. Я часто был в своем творчестве веселым, смешным, душевным, и на этот раз хотелось позволить себе новую эмоцию, которая, как мне казалось, не обо мне.

Это ощущение крутости, сексуальности, красоты. Эта песня предоставила крылья в первую очередь мне. Потому что со всеми комплексами, неуверенностью и сомнениями забываешь о себе. Что ты уникален, что твоя красота уникальна, и что она есть. Поэтому это передалось и слушатель почувствовал эту эмоцию и снимал видео под "Икону", потому что почувствовал себя "иконой".