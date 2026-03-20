"То, что не разрешено": Иван Люленов приглашает на сольный концерт в Киеве
- Иван Люленов презентует новую концертную программу "То, что не розрешено" в Киеве 28 марта в Stereo Plaza.
На сцене прозвучат "Шелковица", "Отдаю", "То не мы" и другие треки. Также Люленов запремьерит композиции, которые откроют новую сторону его творчества, передает 24 Канал.
Название программы "То, что не разрешено" родилось из строки популярной песни "Тихих вечеров". Концерт Ивана Люленова – это вызов обыденности, возможность вернуть себе право чувствовать: смеяться, не сдерживаясь, танцевать без правил, любить без страха, ведь все чаще люди откладывают эмоции "на потом".
Позволить то, что не разрешено – это про эмоцию, которую мы в последнее время держим в себе и не можем отпустить. Чтобы громко петь, танцевать, кричать и жить жизнь на полную. После этой ужасной зимы эта весна особенная. С нами всеми происходит трансформация и жизнь ощущается по-новому. Остается только позволить себе эту новую жизнь. Новую эмоцию. Мы дадим ее на концерте. Вам остается только ее забрать,
– говорит Люленов.
Шоу создавала профессиональная команда: режиссер Максим Делиергиев и музыкальный продюсер Игорь Кириленко, которые сотрудничают с топовыми украинскими артистами. На сцене также появятся звездные друзья Ивана Люленова, однако артист пока держит их имена в тайне. Организатором события выступило культурное пространство В'ЯВА.
Что известно об Иване Люленове?
Иван Люленов родом из Молдовы. Он родился в селе Стояновка.
В 2017 году в составе команды "Стояновка" Люленов впервые принял участие в "Лиге смеха". Их тренером стал Игорь Ласточкин. Юмористы разделили первое место вместе с командой "Загорецкая Людмила Степановна".
В 2018 году "Стояновка" снова победила на "Лиге смеха".
Люленов стал одним из тренеров юбилейного 10-го сезона "Лиги смеха". Среди других наставников были Оля Полякова, Маша Ефросинина, Юрий Ткач, Евгений Кошевой, Бампер и Сус.