Всеукраинский тур Тины Кароль "Любовь. Слезы. Манифест"

Всеукраинский тур Тины Кароль "Любовь. Слезы. Манифест" начнется 22 августа в Черновцах. Следующее выступление состоится 19 сентября в киевском Дворце спорта. Певица приедет еще в 15 городов Украины:

  • Черкассы – 9 октября
  • Кропивницкий – 10 октября
  • Полтава – 11 октября
  • Днепр – 12 октября
  • Луцк – 16 октября
  • Тернополь – 17 октября
  • Ровно – 18 октября
  • Житомир – 19 октября
  • Одесса – 22 октября
  • Николаев – 23 октября
  • Винница – 25 октября
  • Львов – 27 октября
  • Белая Церковь – 31 октября
  • Хмельницкий – 1 ноября
  • Ивано-Франковск – 2 ноября

К альбому "Любовь. Слезы. Манифест" вошло 33 песни – как новые треки, так и украиноязычные версии ее хитов, в частности "Полюсы", "Жизнь продолжается", "Сдаться ты всегда успеешь", "Выше облаков", "Люблю его".

"Любовь. Слезы. Манифест" отражает внутреннюю логику тура и объединяет в себе философию всего моего творчества. Песни никогда не рождаются как задача или концепция – они всегда начинаются с чувств. Переосмысление песен на украинском стало естественным продолжением внутреннего вдохновения,
– поделилась Кароль.

Кто еще выступит во Дворце спорта в 2026 году?

  • Jerry Heil – 4 апреля

  • DZIDZIO – 17 апреля

  • Алена Омаргалиева – 7 ноября

  • VOLKANOV – 14 ноября

  • Анна Тринчер – 20 ноября