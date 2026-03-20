Об этом Кароль сообщила на своей странице в инстаграме. Даты концертов и другие детали – в метариале.

Всеукраинский тур Тины Кароль "Любовь. Слезы. Манифест" начнется 22 августа в Черновцах. Следующее выступление состоится 19 сентября в киевском Дворце спорта. Певица приедет еще в 15 городов Украины:

Черкассы – 9 октября

Кропивницкий – 10 октября

Полтава – 11 октября

Днепр – 12 октября

Луцк – 16 октября

Тернополь – 17 октября

Ровно – 18 октября

Житомир – 19 октября

Одесса – 22 октября

Николаев – 23 октября

Винница – 25 октября

Львов – 27 октября

Белая Церковь – 31 октября

Хмельницкий – 1 ноября

Ивано-Франковск – 2 ноября

К альбому "Любовь. Слезы. Манифест" вошло 33 песни – как новые треки, так и украиноязычные версии ее хитов, в частности "Полюсы", "Жизнь продолжается", "Сдаться ты всегда успеешь", "Выше облаков", "Люблю его".

"Любовь. Слезы. Манифест" отражает внутреннюю логику тура и объединяет в себе философию всего моего творчества. Песни никогда не рождаются как задача или концепция – они всегда начинаются с чувств. Переосмысление песен на украинском стало естественным продолжением внутреннего вдохновения,

– поделилась Кароль.

