Про це Кароль повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Дати концертів та інші деталі – у метаріалі.

Читайте також Тіна Кароль показала середній палець Ані Лорак, яка заявила, що її "вижили" з України

Всеукраїнський тур Тіни Кароль "Кохання. Сльози. Маніфест" розпочнеться 22 серпня у Чернівцях. Наступний виступ відбудеться 19 вересня у київському Палаці спорту. Співачка приїде ще у 15 міст України:

  • Черкаси – 9 жовтня
  • Кропивницький – 10 жовтня
  • Полтава – 11 жовтня
  • Дніпро – 12 жовтня
  • Луцьк – 16 жовтня
  • Тернопіль – 17 жовтня
  • Рівне – 18 жовтня
  • Житомир – 19 жовтня
  • Одеса – 22 жовтня
  • Миколаїв – 23 жовтня
  • Вінниця – 25 жовтня
  • Львів – 27 жовтня
  • Біла Церква – 31 жовтня
  • Хмельницький – 1 листопада
  • Івано-Франківськ – 2 листопада

До альбому "Кохання. Сльози. Маніфест" увійшло 33 пісні – як нові треки, так і україномовні версії її хітів, зокрема "Полюси", "Життя продовжується", "Здатись ти завжди встигнеш", "Вище хмар", "Люблю його".

"Кохання. Сльози. Маніфест" відображає внутрішню логіку туру й обʼєднує в собі філософію всієї моєї творчості. Пісні ніколи не народжуються як завдання чи концепція – вони завжди починаються з почуттів. Переосмислення пісень українською стало природним продовженням внутрішнього натхнення,
– поділилась Кароль.

Хто ще виступить у Палаці спорту у 2026 році?

  • Jerry Heil – 4 квітня

  • DZIDZIO – 17 квітня

  • Альона Омаргалієва – 7 листопада

  • VOLKANOV – 14 листопада

  • Анна Трінчер – 20 листопада