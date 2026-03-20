Про це Кароль повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Дати концертів та інші деталі – у метаріалі.
Всеукраїнський тур Тіни Кароль "Кохання. Сльози. Маніфест" розпочнеться 22 серпня у Чернівцях. Наступний виступ відбудеться 19 вересня у київському Палаці спорту. Співачка приїде ще у 15 міст України:
- Черкаси – 9 жовтня
- Кропивницький – 10 жовтня
- Полтава – 11 жовтня
- Дніпро – 12 жовтня
- Луцьк – 16 жовтня
- Тернопіль – 17 жовтня
- Рівне – 18 жовтня
- Житомир – 19 жовтня
- Одеса – 22 жовтня
- Миколаїв – 23 жовтня
- Вінниця – 25 жовтня
- Львів – 27 жовтня
- Біла Церква – 31 жовтня
- Хмельницький – 1 листопада
- Івано-Франківськ – 2 листопада
До альбому "Кохання. Сльози. Маніфест" увійшло 33 пісні – як нові треки, так і україномовні версії її хітів, зокрема "Полюси", "Життя продовжується", "Здатись ти завжди встигнеш", "Вище хмар", "Люблю його".
"Кохання. Сльози. Маніфест" відображає внутрішню логіку туру й обʼєднує в собі філософію всієї моєї творчості. Пісні ніколи не народжуються як завдання чи концепція – вони завжди починаються з почуттів. Переосмислення пісень українською стало природним продовженням внутрішнього натхнення,
– поділилась Кароль.
Хто ще виступить у Палаці спорту у 2026 році?
Jerry Heil – 4 квітня
DZIDZIO – 17 квітня
Альона Омаргалієва – 7 листопада
VOLKANOV – 14 листопада
Анна Трінчер – 20 листопада