Російська інтерв'юерка Лаура Джугелія, яка брала інтерв'ю в Лорак, припустила, що "перекрити дорогу" тій могла Тіна Кароль. Що відомо про ситуацію та як відреагувала українська співачка, розповість 24 Канал.

Що сказала Ані Лорак?

Спершу Лаура Джугелія пригадала нещодавнє інтерв'ю Іво Бобула Дмитру Гордону. Народний артист України заявив, що Ані Лорак була змушена поїхати з України, адже тут її вважали конкуренткою, проте імен не назвав.

У 2012 році у центрі Києва згорів ресторан "Аура", яким мав керувати тодішній чоловік зрадниці, бізнесмен Мурат Налчаджіоглу. Після цього, як стверджує Бобул, Кароліна звернулась за допомогою до Філіпа Кіркорова.

Кіркоров просто їй допоміг. І вона вже зрозуміла, що назад не можна повертатися, тому що її все одно перекриють. А куди їй йти? Вона хоче співати, а тут не дадуть. Я думаю, що через це вона там (у Росії – 24 Канал) і залишилась. Я не виправдовую її. Це просто моє припущення,

– сказав співак.

Інтерв'юерка припустила, що Лорак було складно працювати в Україні, тому що їй "перекривали дорогу". За словами росіянки, до цього могла бути причетна Тіна Кароль: нібито вона вважала колегу своєю прямою конкуренткою і не давала виступати.

Це все збіглося після Євробачення. У 2008-2010 роках був пік моїх гастролей в Росії. Я стала народною артисткою України. Ця нагорода і той успіх, який завалився на мене, звичайно викликав неприємні почуття у людей... І нехай історія розсудить, потім воно все спливе одного разу і ми дізнаємося всю правду,

– заявила запроданка.

Лаура Джугелія пригадала, що колишній друг Кароліни, режисер Олег Бондарчук, говорив, що Кароль та її команда "грудьми стояли на сторожі українського шоубізнесу й усіма можливими й неможливими способами не пускали Ані Лорак в Україну".

Ця його думка, напевно, не безпідставна, тому що про це говорять всі. Коли я цю лавину на собі відчула, до кого мені піти розбиратися? Я це відчувала на собі... Коли включаються проти тебе на рівні країни, що я повинна зробити?,

– прокоментувала Лорак.

Як відреагувала Тіна Кароль?

Тіна Кароль відреагувала на слова зрадниці під час нещодавнього концерту в Одесі.

Дуже легко правою рукою брати російські рублі, а лівою витирати сльози, що не пускають в країну,

– сказала артистка і показала середній палець.

Тіна Кароль відповіла Лорак: дивіться відео онлайн

Хто підтримав Ані Лорак?

Ані Лорак підтримала інша зрадниця – блогерка Софія Стужук. На своїй сторінці в Threads вона поділилась, що послухала інтерв'ю співачки, і назвала ту "приголомшливою жінкою".

Історію про її виживання з України мені розповідав друг ще у 2020 році, який працював в PR-агентстві тоді. Ще тоді розповідав мені про те, як піарники Тані Ліберман (справжнє ім'я та прізвище Тіни Кароль – 24 Канал) постарались. Ех, тоді я навіть не підозрювала, що зі мною станеться подібна х*йня. І це я навіть не співачка,

– написала Стужук.

Стужук підтримала Лорак / Скриншот з Threads

