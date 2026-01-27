Інтерв'ю з Бобулом вийшло на ютуб-каналі "В гостях у Гордона". Воно триває близько трьох годин.

Таїсія Повалій та Ані Лорак народилися в Україні й колись були улюбленицями українців. Проте згодом вони поїхали розвивати свою кар'єру до Росії, де й проживають зараз. Ба більше, артистки підтримують війну.

Іво Бобул зазначив, що не має права засуджувати зрадниць. За словами співака, Лорак була змушена поїхати з України, адже хтось її вважав конкуренткою. Проте імена він не озвучив.

Народний артист України каже, що коли у 2012 році у центрі Києва згорів ресторан "Аура", яким мав керувати тодішній чоловік Лорак Мурат Налчаджіоглу, співачка звернулась за допомогою до Філіпа Кіркорова.

Кіркоров просто їй допоміг. І вона вже зрозуміла, що назад не можна повертатися, тому що її все одно перекриють. А куди їй йти? Вона хоче співати, а тут не дадуть. Я думаю, що через це вона там (у Росії – 24 Канал) і залишилась. Я не виправдовую її. Це просто моє припущення,

– додав Бобул.

Щодо Таїсії Повалій – Іван Васильович стверджує, що співачку "травили" і "пускали на поталу" в Україні, тому вона вирішила поїхати до Росії. Водночас артист підкреслив, що не виправдовує запроданку.

Тоді мені це не сподобалось – коли приходили люди на концерти, скасовували їхні концерти. Друзі, ви не з того почали. Треба йти до тих, хто обікрав пів держави, а не до артиста,

– вважає він.

Коротко про позицію Повалій і Лорак