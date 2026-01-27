Интервью с Бобулом вышло на ютуб-канале "В гостях у Гордона". Оно длится около трех часов.

Читайте также Иво Бобул дал трехчасовое интервью на русском языке

Таисия Повалий и Ани Лорак родились в Украине и когда-то были любимицами украинцев. Однако впоследствии они поехали развивать свою карьеру в Россию, где и проживают сейчас. Более того, артистки поддерживают войну.

Иво Бобул отметил, что не имеет права осуждать предательниц. По словам певца, Лорак была вынуждена уехать из Украины, ведь кто-то ее считал конкуренткой. Однако имена он не озвучил.

Народный артист Украины говорит, что когда в 2012 году в центре Киева сгорел ресторан "Аура", которым должен был управлять тогдашний муж Лорак Мурат Налчаджиоглу, певица обратилась за помощью к Филиппу Киркорову.

Киркоров просто ей помог. И она уже поняла, что назад нельзя возвращаться, потому что ее все равно перекроют. А куда ей идти? Она хочет петь, а тут не дадут. Я думаю, что из-за этого она там (в России – 24 Канал) и осталась. Я не оправдываю ее. Это просто мое предположение,

– добавил Бобул.

Относительно Таисии Повалий – Иван Васильевич утверждает, что певицу "травили" и "пускали на растерзание" в Украине, поэтому она решила поехать в Россию. В то же время артист подчеркнул, что не оправдывает запроданку.

Тогда мне это не понравилось – когда приходили люди на концерты, отменяли их концерты. Друзья, вы не с того начали. Надо идти к тем, кто обокрал пол государства, а не к артисту,

– считает он.

Интервью с Иво Бобулом: смотрите видео онлайн

Коротко о позиции Повалий и Лорак