Правда, говорил в ролике он на русском языке. Интервью вышло на ютуб-канале "В гостях у Гордона".

Начало разговора было на украинском, однако впоследствии певец и Дмитрий Гордон перешли на русский язык.

Поскольку нас смотрит весь мир и еще не все знают украинский язык, я предлагаю, чтобы мы записали это интервью на русском, чтобы все поняли, о чем мы будем говорить,

– сказал Гордон.

Иво Бобул поддержал его предложение.

Интервью с Ивом Бобулом: смотрите видео онлайн

Здесь важно отметить, что очень важно поддерживать и популяризировать украинский язык, особенно во время войны, ведь он является частью национальной идентичности и способствует единству страны.

Что Иво Бобул рассказал в интервью?