Правда, говорил в ролике он на русском языке. Интервью вышло на ютуб-канале "В гостях у Гордона".
Начало разговора было на украинском, однако впоследствии певец и Дмитрий Гордон перешли на русский язык.
Поскольку нас смотрит весь мир и еще не все знают украинский язык, я предлагаю, чтобы мы записали это интервью на русском, чтобы все поняли, о чем мы будем говорить,
– сказал Гордон.
Иво Бобул поддержал его предложение.
Интервью с Ивом Бобулом: смотрите видео онлайн
Здесь важно отметить, что очень важно поддерживать и популяризировать украинский язык, особенно во время войны, ведь он является частью национальной идентичности и способствует единству страны.
Что Иво Бобул рассказал в интервью?
- Ролик длится более трех часов.
- В начале видео певец поделился воспоминаниями о детстве и молодости. Он вспомнил жизнь в интернате, обучение в Славянске и службу в советской армии.
- Также Иво Бобул рассказал о своей музыкальной карьере и прокомментировал творчество многих украинских артистов, среди которых София Ротару, Назарий Яремчук, Оксана Билозир, Верка Сердючка, Тина Кароль, Монатик и другие.
- В интервью он вспомнил и о встрече с Элтоном Джоном и дружба с Леонидом Кучмой, который является крестным отцом его сына, а также общение с другими президентами Украины.
- Отдельное внимание Иво Бобул поделился подробностями личной жизни.
- Кроме того, в разговоре затронули темы алкоголя, курения, философских размышлений и политики и жизни в Украине.