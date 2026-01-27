Кадры с события уже появились на официальной странице бренда в инстаграме. К тому же модель поделилась своими впечатлениями от этого знакового события.

Интересно Иво Бобул впервые назвал причину, почему пропустил похороны Степана Гиги

Вера появилась на показе в элегантном платье пастельно-розового цвета. Верхняя часть корсета имеет сердцевидный вырез и цветочную вышивку с блестками. Низ наряда выполнен из легкого прозрачного тюля, что создает эффект легкости

Для справки! Georges Hobeika – ливанский бренд высокой моды, основанный Жоржем Хобейкой. Бренд известен изысканными свадебными платьями и одеждой haute couture, ручной вышивкой и элегантным дизайном.

После показа модель вышла на связь в Threads.

Я открывала кутюрный показ Georges Hobeika. Момент когда дизайнер говорит: "Когда я впервые тебя увидел, я понял, что эта потрясающая девушка идеально подходит моему бренду", в голове происходит что-то невероятное, все замирает, и ты просто хочешь наслаждаться моментом и благодарить Бога за все,

– рассказала Вера Бошкова.

Что известно о Вере Бошковой?