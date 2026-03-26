Композиція 1965 року "Кохання моє" прозвучала у "Домі звукозапису" у супроводі Академічного хору Українського радіо та Заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського радіо.

Слова до пісні "Кохання моє" написала українська поетеса Валентина Малишко, а музику створив український композитор Борис Буєвський. Jerry Heil вважає, що Діана Петриненко – дивовижна жінка.

Мені дуже прикро, що вона не стала зіркою оперного театру. Мені дуже шкода. Я думаю, це одна з причин, чому ми сьогодні так гучно не знаємо її імені,

– додала співачка.

Jerry Heil зазначила, що їй важливо підсвітити ім'я Діани Петриненко. Нове аранжування до композиції "Кохання моє" створив кримськотатарський композитор Бекіров Усеін.

Для мене це величезний і, на жаль, недооцінений скарб нашої культури. Я не хотіла сильно перероблювати її пісню чи змагатися з оригіналом, навпаки, хотіла лише нагадати, що вона залишила по собі велику спадщину, яка нікуди не зникла і якою варто пишатися,

– поділилась Jerry Heil.

Jerry Heil у проєкті "Дім звукозапису": дивіться відео онлайн

