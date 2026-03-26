Композиция 1965 года "Кохання моє" прозвучала в "Доме звукозаписи" в сопровождении Академического хора Украинского радио и Заслуженного академического симфонического оркестра Украинского радио.

Слова к песне "Кохання моє" написала украинская поэтесса Валентина Малышко, а музыку создал украинский композитор Борис Буевский. Jerry Heil считает, что Диана Петриненко – удивительная женщина.

Мне очень обидно, что она не стала звездой оперного театра. Мне очень жаль. Я думаю, это одна из причин, почему мы сегодня так громко не знаем ее имени,

– добавила певица.

Jerry Heil отметила, что ей важно подсветить имя Дианы Петриненко. Новую аранжировку к композиции "Кохання моє" создал крымскотатарский композитор Бекиров Усеин.

Для меня это огромное и, к сожалению, недооцененное сокровище нашей культуры. Я не хотела сильно переделывать ее песню или соревноваться с оригиналом, наоборот, хотела лишь напомнить, что она оставила после себя большое наследие, которое никуда не исчезло и которым стоит гордиться,

– поделилась Jerry Heil.

Jerry Heil в проекте "Дом звукозаписи": смотрите видео онлайн

