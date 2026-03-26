Композиция 1965 года "Кохання моє" прозвучала в "Доме звукозаписи" в сопровождении Академического хора Украинского радио и Заслуженного академического симфонического оркестра Украинского радио.
Слова к песне "Кохання моє" написала украинская поэтесса Валентина Малышко, а музыку создал украинский композитор Борис Буевский. Jerry Heil считает, что Диана Петриненко – удивительная женщина.
Мне очень обидно, что она не стала звездой оперного театра. Мне очень жаль. Я думаю, это одна из причин, почему мы сегодня так громко не знаем ее имени,
– добавила певица.
Jerry Heil отметила, что ей важно подсветить имя Дианы Петриненко. Новую аранжировку к композиции "Кохання моє" создал крымскотатарский композитор Бекиров Усеин.
Для меня это огромное и, к сожалению, недооцененное сокровище нашей культуры. Я не хотела сильно переделывать ее песню или соревноваться с оригиналом, наоборот, хотела лишь напомнить, что она оставила после себя большое наследие, которое никуда не исчезло и которым стоит гордиться,
– поделилась Jerry Heil.
Героиней первого выпуска второго сезона проекта "Дом звукозаписи" стала Надя Дорофеева. Он был посвящен фронтмену группы ADAM Михаилу Клименко.
Дорофеева исполнила песню группы ADAM "Медленно", представив обновленную версию. "Это невероятно. Моя душа была как ты. Смотрю – как проекция моей души, моей боли сейчас", – сказала Александра Норова, вдова Клименко.
Напомним, что Михаил Клименко умер 7 декабря 2025 года. Он боролся с туберкулезным менингитом.