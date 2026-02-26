Певица исполнила его известный трек "Повільно". Вдова Михаила отметила, что Надя Дорофеева стала голосом ее души. Видео этого выступления уже появилось на ютуб-канале "Дома Звукозаписи".

Обновленную версию "Повільно" Надя Дорофеева представила вместе с Академическим хором и Заслуженным симфоническим оркестром Украинского радио. Над аранжировкой работали участники Hyphen Dash и идеологи авангардного джазового комьюнити FUSION JAMS Миша Бирченко и Евгений Пугачев.

Это невероятно. Моя душа была как ты. Смотрю – как проекция моей души, моей боли сейчас,

– со слезами на глазах прокомментировала исполнение Нади Дорофеевой Александра Норовая.

Надежда рассказала, что лично была знакома с Михаилом Клименко. Артист вместе с женой однажды сюрпризом выступили на дне рождении певицы. Дорофеева подчеркнула, что запомнила Мишу искренним и светлым человеком.

Для справки! "Дом звукозаписи" – это авторский музыкальный проект Тины Кароль, созданный специально для ютуба. Его снимают в легендарном Доме звукозаписи Украинского радио, где на протяжении более 50 лет различные артисты записывали украинские песни. Название "Дом звукозаписи" отражает как эту локацию, так и саму суть музыкальных перформансов. В каждом новом выпуске Тина Кароль с новым гостем создают уникальную версию выбранной песни и исследуют ее историю. Среди участников первого сезона ДЗЗ были Юлия Санина, SHUMEI, ONUKA, LELY45 и многие другие.

Музыка ADAM всегда воспевала "любовь по-украински". Миша знал, как найти именно то слово, именно ту ноту – и ты сразу чувствовал, что эта песня о тебе. Вот в этом и была его особая гениальность: писать просто о том, что на самом деле очень глубоко,

– высказалась Тина Кароль в инстаграме.

