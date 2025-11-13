Нелегально сбежала из Украины: куда исчезла Зи Фамелу, которая раньше была Борисом Апрелем

Зи Фамелу (Zi Faamelu) известна украинцам под разными образами и пседонимами Зианджа, Аня Эйприл. Но больше всего певицу помнят как Бориса Апреля, финалиста "Фабрики звезд".

Если в начале полномасштабного вторжения Зи Фамелу была в центре внимания прессы, то сейчас певица исчезла из информационного пространства. В материале 24 Канала читайте о том, что известно об артистке и где она находится сейчас.

К слову Как в начале карьеры выглядел Артем Пивоваров, который собирает 7 Дворцов спорта

Как начиналась карьера Зи Фамелу?

Борис Круглов (это имя, которое Зи Фамелу получила при рождении) родился в Крыму в семье кораблестроителя. Музыка в его жизни появилась с самого детства. Он закончил вокальную школу, а впоследствии планировал поступить в КНУКиИ.

Борис в детстве: смотрите видео

Родители не одобряли выбор Бориса, поэтому он их обманул и сказал, что поехал в Симферополь, чтобы подать документы на экономиста. На самом деле парень отправился в Киев, однако поступил в желаемый университет только со второй попытки.

Музыкальная карьера Бориса началась в 2008 году, когда парень кардинально сменил имидж и принял участие в шоу "Фабрика звезд". Под псевдонимом Борис Апрель он занял третье место в финале и получил приз "За наибольшее количество симпатий читателей".

После завершения шоу Борис Апрель поехал в концертный тур вместе с другими участниками "Фабрики" и Натальей Могилевской. Борис Апрель стал безумно популярным в Украине, его приглашали на телевидение, а песни звучали на радио. Образ певца был настолько известным, что его начали повторять – в шоубизе возникали "клоны" Апреля.

Борис Апрель на "Подъеме": смотрите видео онлайн

В 2010 году Борис Апрель решил снова принять участие в песенном конкурсе и пришел на "Фабрику звезд. Суперфинал". На фоне слухов об анорексии он покинул проект, а впоследствии стало известно, что Борис Апрель находится в клинике и под опекой продюсера Могилевской. Артист появился только на гала-концерте проекта и показал свой новый образ с черными короткими волосами.



Борис Апрель / Фото "Точка.нет"

Я молчала долгие годы, – каминг-аут Бориса Апреля

После вылета Борис Апрель разорвал сотрудничество с Натальей Могилевской и уехал в США. 12 декабря 2014 года, в свой день рождения, Борис Апрель совершил каминг-аут как трансгендерная женщина и сообщил о том, что планирует сделать операцию по изменению груди.

Я родилась в таком обществе, где если ты скажешь, что у тебя женская душа, тебя примут, как сумасшедшую, психически ненормальную... Поэтому я молчала долгие годы. В 21 год я сделала каминг-аут. Мои родители, конечно же, восприняли это несколько болезненно. Папа сказал немного обидные слова. Он сказал: "Ты для нас умерла". Это было очень грустно,

– говорила Аня Эйприл (новый псевдоним Апреля).

Анна Эйприл взяла паузу в карьере и вернулась уже в 2018 году на шоу "Голос страны", где представилась Зианджой. Она попала в команду Потапа, но пробыла на проекте недолго.

Зианджа – Smashed into you: смотрите видео онлайн

Два года спустя Зианджа снова сменила сценическое имя и стала известной как Зи Фамелу (Zi Faamelu).

Почему Зи Фамелу поскандалила с Могилевской?

В 2022 году у Зи Фамелу произошел публичный конфликт с Натальей Могилевской. Зи Фамелу сказала, что продюсер не давала ей разорвать контракт и продолжала обращаться к ней как к мужу несмотря на каминг-аут. На это Могилевская сказала, что Зи Фамелу критикует ее потому, что она не стала популярной.

В ответ певица заявила, что продюсер пиарилась, когда возила ее к психиатру, потому что на самом деле якобы хотела изменить ее сексуальную ориентацию. Зи Фамелу обвинила Могилевскую в гомофобии.

Наталья Могилевская тоже не промолчала. Она поделилась, что не знакома с Зи Фамелу, но хорошо знала Бориса Апреля и пыталась ему искренне помочь. По словам артистки, она постоянно боролась за него, выкручивалась из скандалов и отстаивала несмотря на риски потерять карьеру. Уже на это сообщение Зи Фамелу отвечать не стала.



Наталья Могилевская и Зи Фамелу / Фото из инстаграма Натальи Могилевской

Где сейчас Зи Фамелу?

После начала полномасштабного вторжения артистка хотела уехать из Украины. Но из-за того, что она не делала операции по смене пола, в документах Зи Фамелу оставалась как военнообязанный мужчина. Поэтому на границе ее не пропускали.

Певица жаловалась на трансфобию и заявляла, что не будет брать оружие в руки. В качестве доказательства своей проукраинской позиции она привела факт того, что трижды отказывалась от российского гражданства, которое могла получить как уроженка Крыма.

Поскольку Зи Фамелу не удалось выехать законно, она пересекла украинскую границу нелегально. Певица переплыла Дунай и попала в Румынию. Впоследствии она переехала в Германию и получила статус беженца.

Я не хочу стрелять в людей, я не хочу никого убивать. Я чувствовала себя преступницей, но я не преступница, я беженка. Я чуть не утонула. Я выпила так много воды. Я плыла и каким-то образом добралась до берега, но думала, что это все-таки Украина. Рядом было поле, которое надо было пересечь. Это было похоже на марафон,

– рассказывала Зи Фамелу для Rolling Stone.



Зи Фамелу / Фото из инстаграма певицы

Добавим, что блогерша Неугомонная Монро также в документах указана как мужчина, хотя она находится в процессе трансгендерного перехода. Дива Монро сама посетила ТЦК и прошла военно-врачебную комиссию. Блогер рассказала, что к ней относились хорошо, некоторые даже просили сделать фото. Когда Зи Фамелу сбежала из Украины, Монро осудила этот поступок. По ее мнению, сначала стоило проконсультироваться с юристами и специалистами.

За рубежом певица участвовала в ЛГБТ-акциях. Другие детали о ее деятельности пока неизвестны.

"Не знаю, станет ли Германия моим домом навсегда, потому что еще рано рассказывать. Я, безусловно, была ошеломлена количеством поддержки, которую я получила после приезда сюда. И я не восприму их доброту как должное", – писала Зи Фамелу в блоге.

На странице артистки последнее сообщение датируется еще 2021 годом. В шапке профиля указано, что она находится в Берлине.