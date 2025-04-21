Ушла из жизни заслуженная артистка Украины Изабелла Павлова-Рушковская

Умерла заслуженная артистка Украины, актриса Изабелла Павлова-Рушковская. Она выступала в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки.

Изабеллы Павловой-Рушковской не стало на 97-м году жизни. Об этом сообщил театр имени Леси Украинки в фейсбуке, пишет Show 24.

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Она обладала уникальным даром: умела создать точный сценический рисунок, глубоко и достоверно передавать характеры своих героев, блестяще работала как в классических, так и в современных постановках. Даже в небольшой роли всегда оставляла после себя яркие впечатления и восхищение публики,

– поделились в театре.

Изабелла Павлова-Рушковская была женой Николая Рушковского – актера, педагога и народного артиста Украины.

Их творческий и жизненный союз был примером настоящего партнерства и любви к театру,

– говорится в заметке.

Простились с актрисой сегодня, 21 апреля, на Байковом кладбище в крематории.

В театре имени Леси Украинки сообщили о смерти Изабеллы Павловой-Рушковской

Реакция сети

"Пусть мир прекрасных Николая Николаевича и Изабеллы Ильиничны сияет вечно для каждого, кто любил их и будет выходить на сцену, которой они посвятили свою жизнь".

"Забрал Николай Николаевич к своему юбилею. Светлая память Изабелле Ильиничне. Соболезнования Андрею и близким".

"Царство небесное вам, Изабелла Ильинична. Светлая, добрая, умная, талантливая. Спасибо судьбе, что подарила общение с вами".

"Светлая память прекрасной актрисе... Она умела согреть теплом своей души".

Ранее мы сообщали, что умерла актриса Таисия Литвиненко.