"Хотят избежать скандала": СМИ рассекретили тайное предложение для Израиля на Евровидении-2026
- Организаторы Евровидения предложили Израилю не участвовать в конкурсе 2026 или выступить под нейтральным флагом.
- Они, как отмечают СМИ, хотят это сделать для того, чтобы избежать бойкота со стороны нескольких государств.
- Правда, это неофициальное заявление, которое рассекретила пресса.
Израилю предложили временно не участвовать в Евровидении-2026 или же выступить под нейтральным флагом. Такой вариант якобы рассматривают организаторы конкурса, чтобы избежать полного исключения страны.
Также они не хотят, чтобы был скандал по этому поводу. Сообщает Show 24 со ссылкой на Times of Israel.
Причина в том, что ряд государств угрожает бойкотом Евровидения, если Израиль выйдет на сцену в следующем году в Австрии. Среди них – Испания, Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды. Они пригрозили отказом от участия в песенном конкурсе из-за участия Израиля.
По данным СМИ, один из возможных компромиссов – выступление страны под флагом с логотипом израильской телерадиокомпании Kan, ведь претензии стран касаются политики правительства, а не самого вещателя. Однако Израиль отвергает такую идею, опасаясь, что "временно" может стать "навсегда".
Также обсуждалось еще одно условие: чтобы Kan сделал публичное заявление с осуждением действий правительства и армии. По мнению некоторых членов Европейского вещательного союза (EBU), это могло бы помочь Израилю сохранить место на конкурсе.
В то же время в EBU официально заявили, что никаких решений пока не принимали: консультации продолжаются, и точку поставят позже. Вопрос участия Израиля будет обсуждаться на ассамблее Европейского вещательного союза, которая должна состояться в Женеве.
В компании Kan также отметили, что не получали подобных сообщений от EBU об отказе от участия в Евровидении-2026.
Что известно о Евровидении-2026?
- Будущий песенный конкурс состоится в Вене на арене Wiener Stadthalle.
- Первый полуфинал запланирован на 12 мая 2026 года, второй полуфинал – 14 мая, а гранд-финал должен состояться уже 16 мая.
- Сейчас Израиль входит в число 22 стран, которые проявили заинтересованность в участии в конкурсе 2026 года в Австрии. В этот перечень стран также вошла Украина. Национальный отбор на Евровидение должен состояться в феврале следующего года, а сейчас проходит прием заявок на участие в Нацотборе-2026.