Израилю предложили временно не участвовать в Евровидении-2026 или же выступить под нейтральным флагом. Такой вариант якобы рассматривают организаторы конкурса, чтобы избежать полного исключения страны.

Также они не хотят, чтобы был скандал по этому поводу. Сообщает Show 24 со ссылкой на Times of Israel.

Причина в том, что ряд государств угрожает бойкотом Евровидения, если Израиль выйдет на сцену в следующем году в Австрии. Среди них – Испания, Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды. Они пригрозили отказом от участия в песенном конкурсе из-за участия Израиля.

По данным СМИ, один из возможных компромиссов – выступление страны под флагом с логотипом израильской телерадиокомпании Kan, ведь претензии стран касаются политики правительства, а не самого вещателя. Однако Израиль отвергает такую идею, опасаясь, что "временно" может стать "навсегда".

Также обсуждалось еще одно условие: чтобы Kan сделал публичное заявление с осуждением действий правительства и армии. По мнению некоторых членов Европейского вещательного союза (EBU), это могло бы помочь Израилю сохранить место на конкурсе.

В то же время в EBU официально заявили, что никаких решений пока не принимали: консультации продолжаются, и точку поставят позже. Вопрос участия Израиля будет обсуждаться на ассамблее Европейского вещательного союза, которая должна состояться в Женеве.

В компании Kan также отметили, что не получали подобных сообщений от EBU об отказе от участия в Евровидении-2026.

Что известно о Евровидении-2026?