Сообщает Show 24 со ссылкой на Times of Israel.

Причина в том, что ряд государств угрожает бойкотом Евровидения, если Израиль выйдет на сцену в следующем году в Австрии. Среди них – Испания, Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды. Они пригрозили отказом от участия в песенном конкурсе из-за участия Израиля.

По данным СМИ, один из возможных компромиссов – выступление страны под флагом с логотипом израильской телерадиокомпании Kan, ведь претензии стран касаются политики правительства, а не самого вещателя. Однако Израиль отвергает такую идею, опасаясь, что "временно" может стать "навсегда".

Также обсуждалось еще одно условие: чтобы Kan сделал публичное заявление с осуждением действий правительства и армии. По мнению некоторых членов Европейского вещательного союза (EBU), это могло бы помочь Израилю сохранить место на конкурсе.

В то же время в EBU официально заявили, что никаких решений пока не принимали: консультации продолжаются, и точку поставят позже. Вопрос участия Израиля будет обсуждаться на ассамблее Европейского вещательного союза, которая должна состояться в Женеве.

В компании Kan также отметили, что не получали подобных сообщений от EBU об отказе от участия в Евровидении-2026.

