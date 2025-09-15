Також вони не хочуть, щоб був скандал щодо цього. Повідомляє Show 24 з посиланням на Times of Israel.

Причина у тому, що низка держав погрожує бойкотом Євробачення, якщо Ізраїль вийде на сцену наступного року в Австрії. Серед них – Іспанія, Ірландія, Словенія, Ісландія та Нідерланди. Вони пригрозили відмовою від участі в пісенному конкурсі через участь Ізраїлю.

За даними ЗМІ, один із можливих компромісів – виступ країни під прапором із логотипом ізраїльської телерадіокомпанії Kan, адже претензії країн стосуються політики уряду, а не самого мовника. Проте Ізраїль відкидає таку ідею, побоюючись, що "тимчасово" може стати "назавжди".

Також обговорювалася ще одна умова: щоб Kan зробив публічну заяву із засудженням дій уряду та армії. На думку деяких членів Європейського мовного союзу (EBU), це могло б допомогти Ізраїлю зберегти місце на конкурсі.

Водночас в EBU офіційно заявили, що жодних рішень поки не ухвалювали: консультації тривають, і крапку поставлять пізніше. Питання участі Ізраїлю буде обговорюватися на асамблеї Європейського мовного союзу, яка має відбутися в Женеві.

У компанії Kan також наголосили, що не отримували подібних повідомлень від EBU щодо відмови від участі у Євробаченні-2026.

Що відомо про Євробачення-2026?