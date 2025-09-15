"Хочуть уникнути скандалу": ЗМІ розсекретили таємну пропозицію для Ізраїлю на Євробаченні-2026
- Організатори Євробачення запропонували Ізраїлю не брати участь у конкурсі 2026 або виступити під нейтральним прапором.
- Вони, як зазначають ЗМІ, хочуть це зробити для того, щоб уникнути бойкоту з боку кількох держав.
- Щоправда, це неофіційна заява, яку розсекретила преса.
Ізраїлю запропонували тимчасово не брати участь у Євробаченні-2026 або ж виступити під нейтральним прапором. Такий варіант нібито розглядають організатори конкурсу, щоб уникнути повного виключення країни.
Також вони не хочуть, щоб був скандал щодо цього. Повідомляє Show 24 з посиланням на Times of Israel.
Не пропустіть Одна з найсумніших речей, які коли-небудь бачив, – принц Гаррі про приїзд в Україну
Причина у тому, що низка держав погрожує бойкотом Євробачення, якщо Ізраїль вийде на сцену наступного року в Австрії. Серед них – Іспанія, Ірландія, Словенія, Ісландія та Нідерланди. Вони пригрозили відмовою від участі в пісенному конкурсі через участь Ізраїлю.
За даними ЗМІ, один із можливих компромісів – виступ країни під прапором із логотипом ізраїльської телерадіокомпанії Kan, адже претензії країн стосуються політики уряду, а не самого мовника. Проте Ізраїль відкидає таку ідею, побоюючись, що "тимчасово" може стати "назавжди".
Також обговорювалася ще одна умова: щоб Kan зробив публічну заяву із засудженням дій уряду та армії. На думку деяких членів Європейського мовного союзу (EBU), це могло б допомогти Ізраїлю зберегти місце на конкурсі.
Водночас в EBU офіційно заявили, що жодних рішень поки не ухвалювали: консультації тривають, і крапку поставлять пізніше. Питання участі Ізраїлю буде обговорюватися на асамблеї Європейського мовного союзу, яка має відбутися в Женеві.
У компанії Kan також наголосили, що не отримували подібних повідомлень від EBU щодо відмови від участі у Євробаченні-2026.
Що відомо про Євробачення-2026?
- Майбутній пісенний конкурс відбудеться у Відні на арені Wiener Stadthalle.
- Перший півфінал запланований на 12 травня 2026 року, другий півфінал – 14 травня, а гранд-фінал має відбутися вже 16 травня.
- Наразі Ізраїль входить до числа 22 країн, які виявили зацікавленість в участі в конкурсі 2026 року в Австрії. До цього переліку країн також увійшла Україна. Національний відбір на Євробачення повинен відбутися в лютому наступного року, а зараз проходить прийом заявок на участь в Нацвідборі-2026.