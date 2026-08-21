Show24 Музыка "Не боюсь показать свою уязвимость": Джамала отправляется в большой тур по Украине с новым альбомом
21 августа, 14:16
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"Не боюсь показать свою уязвимость": Джамала отправляется в большой тур по Украине с новым альбомом

Полина Костюк

Осенью Джамала отправляется в масштабный всеукраинский тур "Рух мій", посвященный ее одноименному альбому. С 2 сентября по 16 октября певица даст 19 концертов в 18 городах Украины, представив новую концертную программу и исполнив вживую свои знаковые песни.

Тур станет логическим продолжением истории альбома "Рух мій", как сообщили организаторы из KIWIWAY concert agency. Это очень личное высказывание звезды о внутренней силе, постоянных изменениях и способности двигаться вперед даже в наши чрезвычайно сложные времена.

Чтобы почувствовать атмосферу предстоящих выступлений, можно посмотреть видеоанонс от певицы. Зрителей ждут исключительно живое мощное звучание и искренний контакт с артисткой.

Движение – это состояние жизни. Тур "Рух мій" – это песни, в которых я не боюсь быть с вами еще более откровенной, уязвимой или резкой. Жду вас, 
– приглашает Джамала.

В трек-листе концертов прозвучат не только свежие композиции из нового альбома "Рух мій", но и легендарные "1944", "Крила", "Шлях додому", "Заплуталась" и "Smile". Творчество артистки уникальным образом сочетает соул, джаз, электронику и крымскотатарские мотивы, что делает каждое ее выступление настоящим художественным перформансом.

Расписание концертов и где купить билеты

  • 02.09 – Ивано-Франковск
  • 03.09 – Черновцы
  • 05.09 – Ужгород
  • 06.09 – Львов
  • 11.09 – Ровно
  • 12.09 – Луцк
  • 13.09 – Тернополь
  • 17.09 – Житомир
  • 18.09 – Винница
  • 19.09 – Хмельницкий
  • 20.09 – Белая Церковь
  • 25.09 – Полтава
  • 26.09 – Днепр
  • 27.09 – Черкассы
  • 08.10 – Кропивницкий
  • 09.10 – Кривой Рог
  • 10.10 – Одесса
  • 11.10 – Николаев
  • 16.10 – Киев


Тур JAMALA "Рух мій"

Билеты на концерты тура уже в продаже.

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