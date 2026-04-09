Где сейчас Яна Соломко, которая была фавориткой 1 сезона "Холостяка"

К Яне Соломко первая популярность пришла благодаря проекту "Холостяк". Она стала финалисткой шоу, однако Максим Чмерковский все же отдал предпочтение другой девушке.

Однако она настолько понравилась публике, что холостяка публика обвиняла в неправильном выборе. Интересно, что в 2006 году девушка участвовала в проекте "Шанс", а после "Холостяка" стала участницей группы REAL O под руководством Натальи Могилевской. Добавим, что тогда в составе коллектива была и предательница Регина Тодоренко. Однако впоследствии популярность Яны получила темную сторону медали. Далее в материале 24 Канал расскажет, что известно о гражданской позиции певицы и где она сейчас.

Почему Соломко переехала в Россию и какова ее гражданская позиция?

В 2018 году девушка переехала в Москву, потому что в Украине не смогла раскрутить себя как сольную певицу. Там она взяла псевдоним SOYANA, а поклонники из родной страны Яны интересовались, почему она решила поехать зарабатывать деньги в страну-агрессора. В ответ Соломко заявила: "Жаль, что моя страна не принимает меня так, как принимают здесь".

Когда Россия начала полномасштабную войну в Украине 24 февраля 2022 года, звезда осудила такие действия. Она даже опубликовала в соцсетях сообщение с такими словами.

Нет слов... По всей Украине объявлено военное положение. В Киеве вся наша семья. Молимся за вас. Нет войне! Мира всем!

– подчеркнула участница "Холостяка".

Однако это было в последний раз, когда певица говорила что-то подобное. Пять месяцев она молчала, а тогда летом решилась на очень циничный поступок, когда решила выступить перед россиянами да еще и заявить, что ей было приятно выступать перед этими людьми.

В феврале 2023 года артистка выпустила трек о российских оккупантах, которых она ждет с любовью и победой. Интересно, что продюсером видеоклипа выступил еще один предатель – Юрий Бардаш, который не просто обожает Путина, а еще и получил паспорт РФ.

Через год публично ответила на критику и сказала, что не считает себя виновной, ведь выполняла контрактные обязательства.

Я переехала в Россию в 2018 году, до войны, и это было полностью профессиональное решение. У меня были договорные обязательства. Во время войны находиться в России как украинцы было сложно. В конце концов мне удалось закончить контракт и уехать из России в США. Россия не была моей Родиной. Я украинка, и это никогда не изменится, кто бы и что бы не говорил и не писал,

– написала певица в соцсетях.

Где сейчас Яна Соломко?

Известно, что певица построила отношения с мужчиной, который старше ее более чем на 10 лет. Ее избранник имеет турецкие корни и является довольно состоятельным. Ведь Яна постоянно делится в соцсетях кадрами роскошных отдыхов за рубежом.

Соломко также воспитывает дочь Киру, которая родилась в 2015 году от бизнесмена Олега Солодухова.

Интересно, что Соломко отказалась от звездной карьеры и стала домохозяйкой.

Быть домохозяйкой – это тоже талант, или не так? Нужно иметь настоящее мастерство, чтобы не утонуть в рутине – вдохновлять, удивлять, развиваться и оставаться верной себе. Да, я дома. И да – я все еще интересна,

– писала экс-участница "Холостяка".

Живет семья в Греции. Почему-то певица решила не продолжать жить в России, а выбрала для себя более роскошный образ жизни, ведь именно так она может путешествовать и наслаждаться жизнью. Соцсети она ведет на русском или английском языках, а вот об Украине почему-то не вспоминает.