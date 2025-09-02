Сын Константина Грубича вспомнил день, когда получил тяжелое ранение на фронте. Ярослав также показал новое фото, сделанное после ампутации.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на его инстаграм. Ярослав Грубич признался, что хорошо помнит момент, когда потерял конечность.

Важно Константин Грубич просит помочь сыну, который потерял конечность на фронте

Иногда я вспоминаю все. Прокручиваю по деталям. Прилет, погибших побратимов, первые крики: "Я 300", кровь, шум после контузии и свисающую руку на плече, без кости с мышцами и перебитыми артериями. Помню все,

– поделился Ярослав Грубич.

Он рассказал, что встречается с ребятами, которые также получили ранения. Грубич отметил, что у них жизнь продолжается, но она уже не такая, как "у среднестатистического человека".

Кому-то судьба дает, у кого-то отнимает. Кто-то погиб и ничего не чувствует, а кто-то выжил и идет дальше с ощущением потери и боли. И ничто, никто нас не сделает сильнее, чем мы сами. Чем наш настрой, несмотря на все пережитое. Ради памяти о тех, кого с нами больше нет, и с надеждой о будущем,

– добавил он.

Парень прикрепил к сообщению фото, которое прислал сестре после первой операции. Ярослав признался, что его родные "пережили ужас", однако отметил, что не даст им "впасть в отчаяние".

Когда и как Ярослав Грубич получил ранения?