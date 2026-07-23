Эктор Хименес-Браво впервые встретился лично со своим легендарным голосом из шоу "МастерШеф"

Известный ресторатор и телеведущий Эктор Хименес-Браво раскрыл одну из главных тайн кулинарного проекта "МастерШеф". Шоумен представил мужчину, который на протяжении многих лет озвучивает его на украинском телевидении, и признался, что они встретились впервые в жизни.

Ресторатор поделился совместным видео с актером кино, театра и дубляжа Михаилом Войчуком в своем инстаграме. Именно там Эктор оставил трогательную подпись для подписчиков, в которой признался, что Войчук неизменно озвучивает его в эфире на протяжении 15 лет, и публично поблагодарил коллегу за многолетний труд.

Двух Экторов заказали?) Перед вами действительно два Эктора, только один из Колумбии, а другой из Украины. Знакомьтесь – Михаил Войчук, актер театра, кино, озвучивания и дубляжа. Это тот человек, который озвучивает меня на украинском. Впервые за 15 ЛЕТ мы наконец-то встретились)) И знаете, это было очень символично – наконец-то пожать руку человеку, который столько лет "говорит" за меня,

– написал шеф-повар в своем инстаграме.

Эктор Хименес-Браво и Михаил Войчук / фото из инстаграма

Интересно, что в день съемок видео мужчины увиделись вживую впервые. На официальной странице шоу в фейсбуке рассказали, что, несмотря на многолетнюю совместную работу над проектом, пути Хименеса-Браво и Войчука раньше никогда не пересекались, ведь один работал на съемочной площадке, а другой – в студии звукозаписи.

Каждый делал свою работу. Эктор снимался, а я – озвучивал. В свое время, 15 лет назад, я придумал, как Эктор будет звучать на украинском языке. Я его послушал, посмотрел на него и представил себе,

– поделился актер дубляжа.

Команда проекта запечатлела момент этой знаковой встречи. Когда ресторатор впервые увидел Войчука, то не сразу понял, кто перед ним стоит, однако мгновенно узнал коллегу, только что тот заговорил: "О, ты мой голос! Вау".

Эктор Хименес-Браво знакомится со своим голосом / видео из инстаграма

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