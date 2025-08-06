В мае в сети появились слухи, что Эктор Хименес-Браво мобилизовался, ведь он опубликовал фото и видео в военной форме. Впоследствии шеф-повар сообщил, что присоединился к 429-му отдельному полку беспилотных систем "Ахиллес".

Эктор поделился подробностями сотрудничества с подразделением. Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой.

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В январе Эктор Хименес-Браво увидел, что полк "Ахиллес" опубликовал в социальных сетях список вакансий. Шеф-повар зашел на страницу подразделения, чтобы ознакомиться с информацией.

В феврале Владимир Зеленский и Дональд Трамп имели встречу в Овальном кабинете. Судья "МастерШеф" признался, что после этого у него появилось желание делать больше. Так, Эктор связался с командиром 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрием Федоренко и сказал ему, что "не может стоять в стороне".

Тогда как раз мы снимали очередной сезон "МастерШеф", но я понимал, что хочу мобилизоваться. Да, именно мобилизоваться в ряды украинской армии. Я не читал никаких правил, просто написал ему, что хочу мобилизоваться,

– вспомнил шеф-повар.

На следующей неделе Федоренко и Хименес-Браво встретились. Шеф-повар хотел помогать подразделению.

И если вы спросите, что наибольшего дала мне Украина, то это силу внутри, чтобы сказать: "Я хочу мобилизоваться",

– подчеркнул Эктор.

Судья "МастерШеф" родился в Колумбии, где служба в армии обязательна. Хотя мужчина не попал в армию, все равно получил соответствующие документы.

Эктор признался, что никогда не хотел служить, поэтому очень удивился, когда в Украине у него возникло желание присоединиться к защите страны.

Интервью с Эктором Хименесом-Браво: смотрите видео онлайн

Эктор Хименес-Браво – гражданин Канады и Колумбии, а в Украине имеет постоянный вид на жительство. Так Юрий Федоренко объяснил шеф-повару, что иностранцы должны проходить службу в международном легионе.

Командир "Ахиллеса" предложил Эктору проходить обучение вместе с военными полка и показывать это людям, чтобы они понимали, что украинская армия сильная, но для эффективной работы нуждается в помощи.

Я езжу на учебную базу, где прохожу обучение вместе с военными. Изучаю все, что изучают они. Учусь управлять дронами. Учусь управлять мотоциклом, справляться с гранатометом, изучаю его строение, а также учусь снаряжать дрон взрывчаткой,

– объяснил Хименес-Браво.

Эктор поделился, что многие мужчины писали ему, что хотят присоединиться к полку "Ахиллес".

Что говорил Юрий Федоренко?

Напомним, ранее Юрий Федоренко объяснял, что Эктор Хименес-Браво присоединится к внештатной команде полка "Ахиллес", ведь подразделение не может мобилизовать иностранцев.

"Договорились о другой опции сотрудничества – Эктор присоединится к внештатной команде полка "Ахиллес", интегрированной в жизнедеятельность и обеспечение подразделения. Несмотря на все, война не заканчивается и свои навыки нужно совершенствовать, чтобы быть готовым сопротивляться и защищать свое!" – подытожил командир.