Эктор Хименес-Браво рассказал о недоразумении, которое случилось между ним и Евгением Клопотенко. Как-то шеф-повар заявил, что судья "МастерШеф" заблокировал его в инстаграме.

Эктор действительно не смог найти Евгения в соцсети, однако и среди заблокированных пользователей шеф-повара не было. Об этом Хименес-Браво рассказал в интервью Маше Ефросининой, сообщает Show 24.

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Команда Эктора Хименеса-Браво связалась с Евгением Клопотенко, чтобы разъяснить ситуацию, ведь мужчины не могли найти друг друга в инстаграме, но и не были заблокированы. Впоследствии они встретились.

Это я предложил встретиться. Потому что я не понимал, почему вдруг должен был блокировать Клопотенко. Он – выпускник "МастерШеф", мой выпускник. Не было никакой причины блокировать его,

– рассказал Эктор.

Для справки! Евгений Клопотенко победил в 5 сезоне шоу "МастерШеф".

Во время встречи Хименес-Браво сказал Клопотенко, что идет война, поэтому не время "для выходок", и отметил, что нужно выяснить, что случилось. Через несколько недель Эктор и Евгений таки нашли друг друга в инстаграме. Вероятно, возникла техническая ошибка.

Клопотенко – один из моих любимых выпускников проекта. Потому что он не просто завоевал звание "МастерШеф", а использовал это, как трамплин, для дальнейшего роста. Он заставляет людей говорить об украинской кухне. И не только людей в Украине, но и во всем мире,

– отметил Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво и Евгений Клопотенко / Фото из инстаграма шеф-повара

Ранее мы сообщали, что Эктор Хименес-Браво рассказал, как едва не погиб в Колумбии.