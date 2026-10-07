Эктор Хименес-Браво впервые за 5 лет показал свой дом в Канаде и признался, по чему скучает

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво совершил рабочую поездку в Канаду. Во время визита ресторатор впервые за пять лет посетил свою усадьбу и откровенно рассказал, чего ему больше всего не хватает.

Кулинару пришлось уехать из Украины для решения дел, требующих личного присутствия. В Канаде он заглянул в свой дом, расположенный в лесной местности, и встретился со старыми друзьями. Своей поездкой кулинар поделился в инстаграме.

По словам ресторатора, вернувшись в свой канадский дом, он почувствовал сильную ностальгию по прошлому. Однако больше всего он смог насладиться тем, по чему очень скучает в Украине, – тишиной, спокойствием и обычной жизнью без тревог.

А еще эта поездка дала мне возможность почувствовать то, по чему мы все так скучали, – покой. Я не пропустил ни одного рассвета и заката возле своего дома. Просто сидел, смотрел на небо, дышал и ценил каждую минуту. Ведь когда живешь в Украине сегодня, начинаешь совсем по-другому относиться к таким, казалось бы, обычным моментам,

– пояснил кулинар.

Несмотря на то, что Канада подарила ему множество возможностей и именно там он делал первые шаги в карьере, Хименес-Браво подчеркнул: его нынешняя жизнь полностью связана с Украиной.

Канада навсегда останется важной частью моей истории. Я благодарен этой стране за возможности, за людей, которых она мне подарила, и за тот путь, который здесь начался. Но моя жизнь сегодня – в Украине. Здесь мои коллеги, мои дети, мои люди. Здесь мое сердце, моя душа и мой настоящий дом,

– подытожил он.

Эктор Хименес-Браво в Канаде / фото из инстаграма

Напомним, Эктор Хименес-Браво постоянно проживает в Украине с 2009 года, его нынешний дом находится в Ирпене в Киевской области. На протяжении жизни кулинар жил в разных странах, в частности в Колумбии, США и Канаде, где начинал строить свою профессиональную карьеру.

Кстати, Эктор Хименес-Браво показал мужчину, который на протяжении многих лет дарит ему свой голос на украинском телевидении.