Дизайнер, которая одевает первую леди и президента Украины, во второй раз стала мамой
- Эльвира Гасанова, известный украинский дизайнер, во второй раз стала мамой, родив сына с именем Дамиров Давид Эхтирам оглы 30 августа.
- Эльвиру поздравило немало украинских звезд, среди которых Джамала, Юлия Санина и другие.
Известный украинский дизайнер Эльвира Гасанова во второй раз стала мамой. Она родила сына и уже показала первые кадры из роддома.
Кроме того, рассекретила имя малыша и рассказала, как прошли роды. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Гасановой.
Так, выяснилось, что Эльвира во второй раз стала мамой 30 августа. Новорожденный весит 5 килограммов 100 грамм и имеет рост 60 сантиметров.
Малыша назвали Дамиров Давид Эхтирам оглы.
В инстаграм-сторис дизайнер отметила, что ее роды прошли быстро и прекрасно.
Эльвира Гасанова во второй раз стала мамой / Скриншот из инстаграм-сторис
Эльвиру с рождением сына поздравило немало украинских звезд. Среди них – Джамала, Юлия Санина, жена Дмитрия Монатика, Григорий Решетник, Анатолий Анатолич и многие другие.
Украинские звезды поздравили Эльвиру Гасанову с рождением сына / Скриншоты из инстаграма
Что известно об Эльвире Гасановой?
- Это известный украинский дизайнер и модельер, основательница брендов женской одежды Gasanova и мужской – Damirli. Она регулярно участвует в Ukrainian Fashion Week.
- Одежду Эльвиры выбирали такие знаменитости, как семейство Кардашьян-Дженнер, Пэрис Хилтон, Джиджи Хадид, Рита Ора и другие. Среди поклонниц бренда GASANOVA также есть первая леди Украины Елена Зеленская. Наряды дизайнера носит и Владимир Зеленский. Также Гасанова одевала боксера Александра Усика, а еще вышиванку Damirli имеет бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
- Эльвира замужем за бизнесменом Эхтирамом Дамировым. Пара уже более 5 лет вместе и в 2021 году у супругов родилась дочь Айлин.