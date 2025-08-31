Известный украинский дизайнер Эльвира Гасанова во второй раз стала мамой. Она родила сына и уже показала первые кадры из роддома.

Кроме того, рассекретила имя малыша и рассказала, как прошли роды. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Гасановой.

Так, выяснилось, что Эльвира во второй раз стала мамой 30 августа. Новорожденный весит 5 килограммов 100 грамм и имеет рост 60 сантиметров.

Малыша назвали Дамиров Давид Эхтирам оглы.

В инстаграм-сторис дизайнер отметила, что ее роды прошли быстро и прекрасно.



Эльвира Гасанова во второй раз стала мамой / Скриншот из инстаграм-сторис

Эльвиру с рождением сына поздравило немало украинских звезд. Среди них – Джамала, Юлия Санина, жена Дмитрия Монатика, Григорий Решетник, Анатолий Анатолич и многие другие.

Украинские звезды поздравили Эльвиру Гасанову с рождением сына / Скриншоты из инстаграма

Что известно об Эльвире Гасановой?