Відома дизайнерка, яка одягає першу леді та президента України, вдруге стала мамою
- Ельвіра Гасанова, відома українська дизайнерка, вдруге стала мамою, народивши сина з ім'ям Даміров Давід Ехтірам огли 30 серпня.
- Ельвіру привітало чимало українських зірок, серед яких Джамала, Юлія Саніна та інші.
Відома українська дизайнерка Ельвіра Гасанова вдруге стала мамою. Вона народила сина і вже показала перші кадри з пологового.
Крім того, розсекретила ім'я малюка та розповіла, як пройшли пологи. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Гасанової.
Так, з'ясувалося, що Ельвіра вдруге стала мамою 30 серпня. Новонароджений важить 5 кілограмів 100 грам і має зріст 60 сантиметрів.
Малюка назвали Даміров Давід Ехтірам огли.
В інстаграм-сторіс дизайнерка зазначила, що її пологи пройшли швидко й чудово.
Ельвіра Гасанова вдруге стала мамою / Скриншот з інстаграм-сторіс
Ельвіру з народженням сина привітало чимало українських зірок. Серед них – Джамала, Юлія Саніна, дружина Дмитра Монатіка, Григорій Решетнік, Анатолій Анатоліч та багато інших.
Українські зірки привітали Ельвіру Гасанову з народженням сина / Скриншоти з інстаграму
Що відомо про Ельвіру Гасанову?
- Це відома українська дизайнерка та модельєрка, засновниця брендів жіночого одягу Gasanova та чоловічого – Damirli. Вона регулярно бере участь в Ukrainian Fashion Week.
- Одяг Ельвіри обирали такі знаменитості, як сімейство Кардаш'ян-Дженнер, Періс Хілтон, Джіджі Хадід, Ріта Ора та інші. Серед прихильниць бренду GASANOVA також є перша леді України Олена Зеленська. Вбрання дизайнерки носить і Володимир Зеленський. Також Гасанова одягала боксера Олександра Усика, а ще вишиванку Damirli має колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
- Ельвіра заміжня за бізнесменом Ехтірамом Даміровим. Пара вже понад 5 років разом і в 2021 році в подружжя народилася донька Айлін.