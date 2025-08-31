Укр Рус
Відома дизайнерка, яка одягає першу леді та президента України, вдруге стала мамою
31 серпня, 14:45
2

Відома дизайнерка, яка одягає першу леді та президента України, вдруге стала мамою

Софія Хомишин
Основні тези
  • Ельвіра Гасанова, відома українська дизайнерка, вдруге стала мамою, народивши сина з ім'ям Даміров Давід Ехтірам огли 30 серпня.
  • Ельвіру привітало чимало українських зірок, серед яких Джамала, Юлія Саніна та інші.

Відома українська дизайнерка Ельвіра Гасанова вдруге стала мамою. Вона народила сина і вже показала перші кадри з пологового.

Крім того, розсекретила ім'я малюка та розповіла, як пройшли пологи. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Гасанової. 

Так, з'ясувалося, що Ельвіра вдруге стала мамою 30 серпня. Новонароджений важить 5 кілограмів 100 грам і має зріст 60 сантиметрів. 

Малюка назвали Даміров Давід Ехтірам огли.

В інстаграм-сторіс дизайнерка зазначила, що її пологи пройшли швидко й чудово. 


Ельвіра Гасанова вдруге стала мамою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ельвіру з народженням сина привітало чимало українських зірок. Серед них – Джамала, Юлія Саніна, дружина Дмитра Монатіка, Григорій Решетнік, Анатолій Анатоліч та багато інших. 

Українські зірки привітали Ельвіру Гасанову з народженням сина / Скриншоти з інстаграму

Що відомо про Ельвіру Гасанову?

  • Це відома українська дизайнерка та модельєрка, засновниця брендів жіночого одягу Gasanova та чоловічого – Damirli. Вона регулярно бере участь в Ukrainian Fashion Week.
  • Одяг Ельвіри обирали такі знаменитості, як сімейство Кардаш'ян-Дженнер, Періс Хілтон, Джіджі Хадід, Ріта Ора та інші. Серед прихильниць бренду GASANOVA також є перша леді України Олена Зеленська. Вбрання дизайнерки носить і Володимир Зеленський. Також Гасанова одягала боксера Олександра Усика, а ще вишиванку Damirli має колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
  • Ельвіра заміжня за бізнесменом Ехтірамом Даміровим. Пара вже понад 5 років разом і в 2021 році в подружжя народилася донька Айлін.