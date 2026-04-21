Сегодня праздновала бы 100-летие: интересные факты из жизни Елизаветы II, которые удивят каждого

Сегодня, 21 апреля, покойной королеве Елизавете II могло бы исполниться 100 лет. К сожалению, она не дожила до выдающегося юбилея всего несколько лет. Ее жизнь забрали старость и болезнь.

Перед смертью в 2022 году Ее Величество успела завершить все важные дела и даже назначала нового премьер-министра. В день рождения королевы 24 Канал вспоминает самые интересные факты из ее биографии, которые могут удивить каждого. К теме Дорогая мама, – Чарльз III выступил с эмоциональной речью в 100-й день рождения Елизаветы II Она была первым ребенком, которая родилась в браке герцога Йоркского Альберта и Елизаветы Боуз-Лайон. Когда ее мать была на пятом месяце беременности, то попала в аварию. Ей чудом удалось избежать выкидыша.

Елизавета II никогда бы не стала королевой , если бы ее дядя Эдуард VIII не отказался от трона из-за любви с разведенной женщиной. С того момента ее отец занял трон, а Елизавета стала наследницей "по предположению". Если бы она и ее сестра Маргарет имели бы еще одного брата, даже младшего по возрасту, то право на корону имел бы он.

Когда монарх умер в 1952 году, Елизавета с Филиппом находились в Кении. Это был был один из самых редких моментов, когда монарх унаследовал престол, находясь за пределами Великобритании. Через год состоялась коронация Елизаветы II. Тогда королева дала разрешение транслировать церемонию на весь мир. Елизавета II позволила открыть Букингемский дворец для посетителей, а ее правительство впервые возглавила женщина – Маргарет Тэтчер. Отметим, что покойная королева за время своего правления успела увидеть как с политической арены ушли 15 премьер-министров Великобритании, 16 президентов США и 7 Пап Римских. 90-е годы стали настоящим вызовом для королевской семьи и лично для самой Елизаветы II. В 1992 году сын королевы герцог Йоркский разошелся со своей женой Сарой, а впоследствии и принцесса Анна объявила о разводе с мужем с которым пробыла в браке 19 лет. Более того, именно тогда стало известно, что Чарльз и принцесса Диана несчастливы в супружеской жизни. В этот период еще и произошел пожар в любимом Виндзорском замке королевы .

. В 2011 году она поехала с официальным визитом в Ирландию. Это был мощный политический сигнал, который Елизавета протранслировала в своей речи, говоря о важности примирения и снисхождения.

Королева накануне Олимпиады 2012 года даже снялась в фильме с Джеймсом Бондом. James Bond and The Queen: смотрите видео онлайн В 2015 году Ее Величество официально стала правителем, который дольше всех правил в Британии за всю ее историю. Ее прабабушка Виктория была на троне 63 года и 216 дней.

В 2022 году Елизавета II отпраздновала 70-летие пребывания на троне .

. Daily Mail в 2025 году опубликовало отрывок из книги дворецкого королевы. Оттуда стало известно, что она умерла от рака костного мозга. Диагноз ей поставили через несколько месяцев после смерти принца Филиппа в 2021 году. Врачи давали ей время до Рождества, однако она очень просила медиков, чтобы те продлили ей жизнь до платинового юбилея. Так и произошло. Напомним, что Елизавета II похоронена в Мемориальной часовне короля Георга VI. Прощание состоялось 19 сентября 2022 года.