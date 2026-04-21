Во вторник, 21 апреля, британская королевская семья отмечает важный день. Елизавете II могло бы исполниться 100 лет. По этому случаю Чарльз III произнес речь, пишет BBC.
Король записал это видео в Балморале в начале месяца. В ролике собрано немало архивных кадров с Елизаветой II.
Чарльз III отметил, что несмотря на любые изменения и трансформацию, королева оставалась непоколебимой и преданной своему народу. Монарх поделился, что одни могут помнить Елизавету II за важные исторические моменты, кто-то – за личную встречу или просто "доброе слово, которое поднимало настроение".
Чарльз III вспомнил и последние годы жизни матери и как она запомнилась многим из ролика с медвежонком Паддингтоном.
Король добавил, что королева могла бы быть "встревожена" тем временем, в котором сейчас живет человечество. Однако он всегда разделял ее ценности и мысли о том, что "добро всегда будет побеждать, а яркий рассвет никогда не за горами".
Монарх призвал других последовать примеру королевы и стремиться к лучшему и счастливому будущему.
Бог благословит вас, дорогая мама. Вы навсегда останетесь в наших сердцах и молитвах,
– подытожил король.
Как будут праздновать день рождения Елизаветы II?
- По случаю важной даты королевская семья запланировала ряд мероприятий, отмечает People. Король Чарльз III и королева Камилла 20 апреля посетили новую выставку, посвященную королеве, проходящую в Королевской галерее Букингемского дворца. Там представили 300 вещей из гардероба монархини, в том числе и ее свадебное платье.
- Во вторник утром, 21 апреля, король с королевой также посетили Британский музей. Они ознакомились с рекомендациями по дизайну Мемориала королевы Елизаветы. Его планируют построить в Сент-Джеймс Парк.
- Празднование завершится большим приемом, который пройдет вечером 21 апреля в Букингемском дворце. Его организуют Чарльз III, Камилла и другие члены королевской семьи.