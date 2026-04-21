У вівторок, 21 квітня, британська королівська родина відзначає важливий день. Єлизаветі II могло б виповнитися 100 років. З цієї нагоди Чарльз III виголосив промову, пише BBC.
Король записав це відео у Балморалі на початку місяця. У ролику зібрано чимало архівних кадрів з Єлизаветою II.
Чарльз III зазначив, що попри будь-які зміни та трансформацію, королева залишалась непохитною і відданою своєму народу. Монарх поділився, що одні можуть пам'ятати Єлизавету II за важливі історичні моменти, хтось – за особисту зустріч або просто "добре слово, яке підіймало настрій".
Чарльз III згадав і останні роки життя матері та як вона запам'яталась багатьом з ролика з ведмежам Паддінгтоном.
Король додав, що королева могла б бути "стривожена" тим часом, у якому зараз живе людство. Однак він завжди поділяв її цінності та думки про те, що "добро завжди перемагатиме, а яскравий світанок ніколи не за горами".
Монарх закликав інших наслідувати приклад королеви та прагнути до кращого та щасливішого майбутнього.
Бог благословить вас, люба мамо. Ви назавжди залишитеся у наших серцях та молитвах,
– підсумував король.
Як святкуватимуть день народження Єлизавети II?
- З нагоди важливої дати королівська родина запланувала низку заходів, зазначає People. Король Чарльз III і королева Камілла 20 квітня відвідали нову виставку, присвячену королеві, що проходить у Королівській галереї Букінгемського палацу. Там представили 300 речей з гардероба монархині, зокрема і її весільну сукню.
- У вівторок вранці, 21 квітня, король з королевою також відвідали Британський музей. Вони ознайомилися з рекомендаціями щодо дизайну Меморіалу королеви Єлизавети. Його планують побудувати у Сент-Джеймс Парк.
- Святкування завершиться великим прийомом, що пройде ввечері 21 квітня у Букінгемському палаці. Його організовують Чарльз III, Камілла та інші члени королівської сім'ї.