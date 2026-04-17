Про це повідомило видання The Telegraph. Журналісти посилаються на джерело, що близьке до подружжя.

Тур принца Гаррі та Меган Маркл до Австралії пройшов успішно. Подружжя роздумує над тим, щоб і надалі здійснювати схожі поїздки.

Ми випробували цей план дій, і він спрацював. Можна назвати це "і тут, і там" (half in, half out), а можна – як сказали б вони самі – просто робити те, що хочеш, і робити це добре. Події цього тижня лише підтвердили: вони обрали правильний шлях. І цілком імовірно, що саме така модель стане прикладом на майбутнє,

– розповіло джерело.

Візит Меган і Гаррі до Австралії може стати основою для наступних поїздок. Наприклад, до Великої Британії.

Причиною такого рішення може бути те, що подружжю потрібно заробляти гроші. А поєднуючи комерційні можливості з благодійною діяльністю та суспільним обов'язком, їм вдасться і отримувати кошти на життя, і продовжувати свою діяльність.

"Так живе 99,99% населення світу. Їм доводиться працювати, щоб заробляти на життя, їм доводиться оплачувати рахунки за електроенергію, як і всім іншим. Вони не фінансуються коштом платників податків", – додало ще одне джерело.

Нагадаємо, у 2020 році принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про відхід від монаршої родини. Це їхнє рішення отримало неофіційну назву "Мегзит". Пара виявила бажання жити незалежно та захистити свою приватність.

