Меган та Гаррі пропливли на яхті навколо гавані Сіднея разом з учасниками спільноти Invictus Australia, австралійським відділенням Ігор Нескорених. Про це пише People.
До слова Меган Маркл і принц Гаррі розпочали тур Австралією у стильних образах
Принц Гаррі разом з дружиною відвідали пляж Бонді та зустрілися з волонтерами-рятувальниками. Також вони поспілкувалися з працівниками Сіднейського єврейського музею, що готується до відкриття нової виставки.
Меган Маркл для нового виходу одягнула біло-синю смугасту сорочку Matteau, яку зав'язала на талії, та кремові прямі джинси Rollas Jeans. Її образ доповнювали золоті сережки у формі крапель, годинник та браслет Cartier, вказує Elle.
Цікаво, що принц Гаррі та Меган Маркл востаннє були в Австралії ще у жовтні 2018 року під час офіційного королівського турне.
Раніше принц Гаррі оголосив про запуск Invictus Australia Sports Festival – нового міжнародного заходу з адаптивних видів спорту. Він відбудеться в Австралії у жовтні 2026 року.
Деталі поїздки Гаррі та Меган до Австралії
- Під час поїздки принц Гаррі та Меган відвідали кілька публічних та приватних заходів у різних містах. 14 квітня Меган і Гаррі прибули до Мельбурна. Вони відвідали Королівську дитячу лікарню.
- Наступного дня принц Гаррі зустрівся з представниками благодійної організації Movember та поспілкувався з ветеранами в Австралійському військовому меморіалі.
- Натомість Меган Маркл стала запрошеною гостею на кулінарному шоу MasterChef Australia.