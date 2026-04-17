Меган и Гарри проплыли на яхте вокруг гавани Сиднея вместе с участниками сообщества Invictus Australia, австралийским отделением Игр Непокоренных. Об этом пишет People.

К слову Меган Маркл и принц Гарри начали тур по Австралии в стильных образах

Принц Гарри вместе с женой посетили пляж Бонди и встретились с волонтерами-спасателями. Также они пообщались с работниками Сиднейского еврейского музея,, который готовится к открытию новой выставки.

Меган Маркл для нового выхода надела бело-синюю полосатую рубашку Matteau, которую завязала на талии, и кремовые прямые джинсы Rollas Jeans. Ее образ дополняли золотые серьги в форме капель, часы и браслет Cartier, указывает Elle.

Интересно, что принц Гарри и Меган Маркл последний раз были в Австралии еще в октябре 2018 года во время официального королевского турне.

Ранее принц Гарри объявил о запуске Invictus Australia Sports Festival – нового международного мероприятия по адаптивным видам спорта. Он состоится в Австралии в октябре 2026 года.

