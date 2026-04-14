Про це повідомляє People. У лікарні Меган і Гаррі зустріли сотні пацієнтів, їхні родини та персонал.

Меган Маркл обрала для візиту елегантну темно-синю сукню від австралійської дизайнерки Карен Джі й туфлі на підборах від Dior. Свій образ вона доповнила прикрасами, а волосся зібрала у хвіст.

Принц Гаррі одягнув темний костюм і білу сорочку та взув туфлі. Герцог і герцогиня Сассекські виглядали розслаблено, як і під час свого останнього візиту до Австралії майже вісім років тому.

Меган і Гаррі у дитячій лікарні у Мельбурні / Фото Getty Images

Меган і Гаррі спілкувалися з дітьми на кріслах колісних та їхніми батьками, робили селфі з людьми. 12-річна пацієнтка Новалі Морріс подарувала принцу квіти, а він сказав, щоб дівчинка продовжувала бути сміливою.

У перший день свого туру Австралією герцог і герцогиня Сассекські також зустрілися з родинами ветеранів в Австралійському національному музеї мистецтва ветеранів у Мельбурні. Вони взяли участь у майстер-класі з гончарної справи з дітьми ветеранів. Гаррі зробив однокрилого птаха, а Меган – страуса.

Маркл з'явилась на публіці у светрі без рукавів з високим коміром від австралійського бренду P Johnson, спідниці та бомбері від іншого австралійського бренду St. Agni, а також взула туфлі від Aquazzura.

Принц відвідав музей в оливково-зеленій сорочці з довгими рукавами, темних джинсах прямого крою, які підперезав чорним ременем, і замшевих черевиках.

Меган Маркл і принц Гаррі прибули до музею / Фото Getty Images

Як пише BBC, це перший візит герцога та герцогині Сассекських до Австралії з 2018 року. Подружжя провело там близько дев'яти днів в рамках туру лише через кілька місяців після весілля.

