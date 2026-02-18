Жена фронтмена БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ впервые показала их роскошные обручальные кольца
- Фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец женился на пиар-директоре коллектива Юлиане Корецкой в 2025 году.
- Обручальные кольца пары изготовлены украинским брендом и отличаются стилями: женское из серебристого металла с большим камнем, мужское более классическое.
В 2025 году фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец женился на пиар-директоре коллектива Юлиане Корецкой.
На днях жена певца впервые подробно показала их обручальные кольца. Она рассказала, что это украшения украинского бренда. Об этом Корецкая отметила в инстаграм-сторис.
Обручальные кольца Сергея и Юлианы изготовлены в разных стилях, но гармонично дополняют друг друга: женское – выполнено из серебристого металла с большим камнем, похожим на бриллиант, мужское – более классическое и сдержанное.
Добавим, что также на пальце жены певца есть и другие кольца, украшенные мелкими камнями
Что известно об отношениях Сергея Танчинца и Юлианы Корецкой?
- Их первая встреча состоялась в июле 2017 года на одном из фестивалей. В 2020 году, когда Юлиана переехала в Киев, ее пригласили работать с группой БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Тогда Сергей был в браке.
- В сентябре 2023 года певец развелся с Анной, с которой имел двое детей – дочь Анастасию и сына Лукьяна. 29 сентября супруги должны были праздновать 15-ю годовщину, но судьба распорядилась иначе.
- В мае 2024 года Сергей и Юлиана впервые публично подтвердили отношения. "У меня был день рождения, и Юлиана, как моя девушка, поздравила меня в соцсетях. Мы уже некоторое время были вместе, поэтому не было смысла что-то скрывать. Специальных планов не строили – просто настал момент, когда захотелось говорить о себе как о паре", – рассказывает артист в интервью для журнала Viva.
- Предложение Сергей сделал во время вечера в ресторане летом 2025 года. Осенью того же года пара тихо и камерно поженилась.