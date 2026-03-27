Юлия Санина публично раскритиковала Славу Демина за "хайп на ее имени"

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина раскритиковала интервьюера Славу Демина, обвинив его в хайпе на ее имени.

Журналист уже отреагировал на эти упреки. Как Демин ответил и что именно стало причиной конфликта – смотрите далее в материале 24 Канала.

Так, после выхода нового интервью на ютуб-канале Славы Демина с режиссером Екатериной Царик Юлия Санина возмутилась тем, что в заголовке и анонсе вспомнили их конфликт, хотя, по словам исполнительницы, его не было.

У нас был конфликт с организатором концерта из-за русскоязычных песен в треклисте ко Дню Независимости, но это уже другая история. Слава Демин, зачем этот хайп на моем имени?,

– написала Санина в Threads.

Юлия Санина обвинила Демина в хайпе / Скриншот с Threads

В комментариях под этой публикацией интервьюер ответил: "Каждый воспринимает вопросы и определенные темы по-своему".

Слава Демин отреагировал на обвинения Юлии Саниной в хайпе / Скриншот из Threads

О каком конфликте Саниной и Царик идет речь?

История началась еще в 2021 году. Тогда Екатерина была режиссером-постановщиком концерта ко Дню Независимости на НСК "Олимпийский", куда пригласили и The Hardkiss. Группа сначала согласилась выступить и должна была исполнить песню Владимира Ивасюка, но впоследствии отказалась.

Еще в 2021 году в комментарии ЖВЛ Екатерина Царик отмечала, что после этой ситуации они с Юлией и ее мужем Валерием Бебко (гитарист The Hardkiss, – 24 Канал) так и не пообщались. В интервью Славе Демину она сказала, что эта история до сих пор осталась нерешенной. Режиссер подчеркнула: ее задел не сам отказ, а то, как это было сделано. Говорит, что в тот момент к ней отнеслись как к коллеге, а не как к близкому человеку.

