Юлия Санина публично раскритиковала Славу Демина за "хайп на ее имени"
- Юлия Санина обвинила Славу Демина в хайпе на ее имени после упоминания о конфликте в его интервью с Екатериной Царик.
- Екатерина Царик вспомнила о нерешенном конфликте с Саниной и ее мужем, который начался в 2021 году из-за концерта ко Дню Независимости.
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина раскритиковала интервьюера Славу Демина, обвинив его в хайпе на ее имени.
Журналист уже отреагировал на эти упреки.
Так, после выхода нового интервью на ютуб-канале Славы Демина с режиссером Екатериной Царик Юлия Санина возмутилась тем, что в заголовке и анонсе вспомнили их конфликт, хотя, по словам исполнительницы, его не было.
У нас был конфликт с организатором концерта из-за русскоязычных песен в треклисте ко Дню Независимости, но это уже другая история. Слава Демин, зачем этот хайп на моем имени?,
– написала Санина в Threads.
В комментариях под этой публикацией интервьюер ответил: "Каждый воспринимает вопросы и определенные темы по-своему".
О каком конфликте Саниной и Царик идет речь?
- История началась еще в 2021 году. Тогда Екатерина была режиссером-постановщиком концерта ко Дню Независимости на НСК "Олимпийский", куда пригласили и The Hardkiss. Группа сначала согласилась выступить и должна была исполнить песню Владимира Ивасюка, но впоследствии отказалась.
- Еще в 2021 году в комментарии ЖВЛ Екатерина Царик отмечала, что после этой ситуации они с Юлией и ее мужем Валерием Бебко (гитарист The Hardkiss, – 24 Канал) так и не пообщались. В интервью Славе Демину она сказала, что эта история до сих пор осталась нерешенной. Режиссер подчеркнула: ее задел не сам отказ, а то, как это было сделано. Говорит, что в тот момент к ней отнеслись как к коллеге, а не как к близкому человеку.
- Стоит добавить, что Царик является крестной матерью сына Юлия Санина и Валерий Бебко. Она также призналась, что во время полномасштабной войны они с кумовьями не общаются.