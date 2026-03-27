Журналіст уже відреагував на ці закиди. Як Дьомін відповів і що саме стало причиною конфлікту – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Так, після виходу нового інтерв'ю на ютуб-каналі Слави Дьоміна з режисеркою Катериною Царик Юлія Саніна обурилася тим, що в заголовку та анонсі згадали їхній конфлікт, хоча, за словами виконавиці, його не було.

У нас був конфлікт з організатором концерту через російськомовні пісні в треклисті до Дня Незалежності, але це вже інша історія. Слава Дьомін, навіщо цей хайп на моєму імені?,

– написала Саніна в Threads.

Юлія Саніна звинуватила Дьоміна у хайпі / Скриншот з Threads

У коментарях під цієї публікацією інтерв'юер відповів: "Кожен сприймає питання і певні теми по-своєму".

Слава Дьомін відреагував на звинувачення Юлії Саніної в хайпі / Скриншот з Threads

Про який конфлікт Саніної й Царик йдеться?

Історія почалася ще у 2021 році. Тоді Катерина була режисеркою-постановницею концерту до Дня Незалежності на НСК "Олімпійський", куди запросили і The Hardkiss. Гурт спочатку погодився виступити й мав виконати пісню Володимира Івасюка, але згодом відмовився.

Ще у 2021 році в коментарі ЖВЛ Катерина Царик зазначала, що після цієї ситуації вони з Юлією та її чоловіком Валерієм Бебко (гітарист The Hardkiss, – 24 Канал) так і не поспілкувалися. В інтерв'ю Славі Дьоміну вона сказала, що ця історія досі залишилася невирішеною. Режисерка наголосила: її зачепила не сама відмова, а те, як це було зроблено. Каже, що в той момент до неї поставилися як до колеги, а не як до близької людини.

