Трагічну звістку сповістила його дружина Катерина у фейсбуці. Петров загинув у селищі Куп'янськ-Вузловий Харківської області.

Артур Петров долучився до війська у квітні минулого року. Останні місяці стендап-комік служив у 43-й окремій механізованій бригаді. Про дату прощання дружина повідомить згодом.

Пам'ятайте його смішним, будь ласка,

– написала Катерина.

Колеги Петрова вже відреагували на новину про його загибель у соціальних мережах:

"Це величезна втрата. Слів дуже не вистачає. Це друг, це стендап-комік, сценарист, хороша людина. Артур Петров на щиті. Як же я свого часу втомився слухати його жарт про мопса, і як би сильно я хотів його зараз почути ще раз. Але ні, бо Росія – й*б*на мр*зота", – написав Василь Байдак в інстаграмі.

Данило Білий: "Артур Петров – один із тих коміків, чиї жарти я пам'ятаю майже дослівно".

Нікіта Трандафілов: "Я не знаю, що писати… Артур був чарівною людиною, таким для мене назавжди й залишиться. Я досі не вірю в це, якщо чесно".

Антон Тимошенко: "Важко в це повірити. Артур Петров на щиті. Дуже сильний комік, класний батько і просто людина. Як же боляче. Честь".

