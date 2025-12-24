Какая роскошь сегодня, что есть куда ехать, – писательница Юлия Сливка о лучшем времени в году – Рождество

-

Рождественские традиции – это язык, на котором с нами говорят предки. Через постные блюда, свечу на столе, первую рождественскую звезду. Мы повторяем эти ритуалы не из обязанности, а из необходимости помнить и передавать их следующим поколениям. Мир изменился, но смысл Рождества остался неизменным – быть вместе.

Этот праздничный зимний период является самым любимым временем в году для героини проекта 24 Канала "Домой на Рождество" – Юлии Сливки. Юлия – мама, издатель, филолог, инфлюенсерка, которая направляет свою деятельность на популяризацию украинского и возвращение к своим традициям. На Святой вечер она обязательно едет в родное Красное, что во Львовской области. Туда, где сердце наполняется покоем и теплом, которых сейчас всем не хватает.

Красное – типичный галицкий поселок, особенний рождественской атмосферой скорее в каждой семье отдельно. Из общегородских традиций – это предрождественские Надвечерье с Литией в местных храмах, обязательно утреннее Богослужение, далее – вертепы и коляда от дома к дому.

На самом деле Рождество исполняется в доме каждого, когда дети выглядят первую звезду и когда семья совместно молится перед ужином, когда садится за него, приготовленного так бережно, будто ясли для Самого Спасителя,

– рассказывает Юлия.

Подготовка к Рождеству в семье Юлии начинается заранее. Духовно – с начала рождественского поста, но к самому большому торжеству года тщательно готовят не только чистое сердце, но и чистый дом.

"Непосредственные приготовления начинаются где-то за неделю, когда в магазине уже прицельно ищешь хорошую пшеницу на кутью и листаешь бабьи переписи, выбирая пляцки, которые печь в этом году на Рождество. Баба мурлычет на кухне колядки, которых ее научил еще дед Илько, будто убеждается, что не забыла. Дети – когда-то мы с братом, а теперь наши с братом – наряжают перед самым Святым вечером елку, осторожно добывая игрушки из старого как мир деревянного куферка", – делится писательница.

Юлия Сливка / Фото Лилии Чех

Юлия отмечает, что в приготовлении к самому важному дню в году важно абсолютно все. Часто люди в форме празднования, всей этой обрядности и атрибуции забывают центральную цель – собственно Рождение Христа. Однако писательница убеждена, что и форма также важна как часть культуры, к которой мы принадлежим.

Отвергать это – как правой рукой отрезать себе здоровую левую. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы заботиться обо всем в одинаковой степени, а иногда даже мысленно делаю ревизию, ничего ли у меня в этом году не хромает,

– признается Сливка.

Перед Святым ужином семья идет на кладбище – навестить родню. Они обходят каждый гробик, который знают и могут отыскать на старом кладбище, зажигают свечи.

Для нас важно засвидетельствовать в этот вечер Память о своих. О тех, кто идентично праздновал Рождество до нас и нас научил. И это одно из самых сильных чувств в году – в Рождестве благодарно чувствовать единство даже с теми родными, кто уже вне того мира,

– говорит Юлия.

Перед Святой вечерей семья Юлии Сливки идет на кладбище / Фото из личного архива писательницы

Такой доброй кутьи, как у бабы, я больше нигде не пробовала, – каким является Сочельник в семье Юлии

В Сочельник, где бы кто ни был и что бы ни происходило, родня неизменно собирается вместе за общим столом. Уже более 100 лет они готовят те же 12 блюд: кутью с медом и орехами, заправку из булки и грибов, белые грибы, пироги с капустой и картофелем, жареную, копченую и печеную рыбу, селедку, кисель, калач, пампушки с розой и маком и сушеня с фасолью.

Кутья – то вне конкуренции! Это четкая ассоциация со Святым вечером. Такой вкус бывает только на Рождество и это по-своему усиливает торжественность. Мы готовим жидкую. Такой хорошей кутьи, как у бабы, я больше нигде не пробовала. Ее даже невозможно повторить, потому что баба растворяет ее всегда на глаз, как истинная галицкая хозяйка. Очень ценю время, когда снова и снова могу ею насладиться, потому что понимаю, – когда-то у меня останется только неповторимая память вкуса,

– признается Юлия.

На праздничный стол семья расставляет васильковскую майолику – красиво разрисованную глиняную посуду, которую используют специально для Сочельника. Двенадцать постных блюд в этой посуде стоят между импровизированных яслей Спасителю, вымащивать которые Юлию научил прадедушка. Под скатерть кладут сено в память о рождении Христа в яслях и чеснок по углам стола – как оберег.

Глиняная посуда / Фото из личного архива Юлии Сливки

Следует подчеркнуть, что стол в Красном сервируют на несколько тарелок больше – верят, что вместе с живыми за ужином их мертвые.

Иногда даже сдуваем с кресла душу перед тем, как на него сесть к ужину. Так же не собираем со стола еду после, оставляем для них все на ночь. Если кто-то из родных отошел в течение года в Царство Небесное – елку в том доме не украшают в знак скорби,

– рассказала Юлия.

Что интересно, муж Юлии родился и вырос на соседней улице. Хотя традиции празднования Рождества в их семьях почти одинаковые, но есть одно отличие.

"Его бабушка – жертва принудительной депортации, операции "Висла", с корнем вырвана украинка со своей этнической земли. Собственно на Святой вечер бабушка Иванка часто вспоминает, как они – изгнанные – едут куда-то на телеге, это ее первое детское воспоминание. Их вывезли из родного дома, но они сохранили этот лемковский дом в себе, – бабушка на Сочельник поет характерные колядки и несколько по-другому готовит, в том числе и кутью. И если у меня семья угощается сначала ложкой кутьи, то они – зубцом чеснока, чтобы здоровыми целый год быть!", – делится Юлия.

Праздничную атмосферу в доме создают все традиционные украшения: елка, дидух, подсвечник-тройка, рождественская звезда и соломенный паук под потолком.

"Традиция с дидухом была прервана какое-то время в моей семье, – в своем детстве в 90-х я не помню дидуха и на фотографиях его также нет, только елка. Бабушка как-то обмолвилась, что ее отец когда-то обязательно делал такой дидух из отборного зерна, из лучших стеблей урожая, и первым заносил в дом на Святой вечер. Украшенный дидух был даже вместо елки. И я думаю, что в советское время его как раз елка и вытеснила, но десять лет назад мы с мамой, услышав об этой традиции, возродили ее, – теперь дидух у нас также есть обязательно", – рассказала Юлия.

Святой вечер – это то, что превыше всего. Это вечер совместной молитвы, совместной трапезы, совместного семейного таинства,

– отмечает Юлия.

Они просто в этом живут, – как Юлия передает семейные традиции дочерям

Писательница воспитывает двух дочерей – Дарусю и Лиду. Для нее очень важно, чтобы девочки уважали и лелеяли свои традиции.

Они просто в этом живут и естественно этим занимаются. Со своим рождением они стали частью этой мистерии,

– говорит Юлия.

Старшая – Даруся – родилась именно перед Святым вечером. Ее первый день дома после роддома – это был буквально Святой вечер. С взрослением они имеют свои обязанности – ежегодно выучить новую колядку, бабе пампушки помогают печь на кухне, чистят орехи на кутью, вместе со мной пробуют ее на солод, сервируют стол, ждут колядников после и выглядят вертеп.

Все то, что я когда-то делала. Все то, что будут когда-то делать их дети,

– подытоживает Юлия.

Юлия Сливка с мужем и детьми / Фото с ее фесбука

Особое место в доме писательницы всегда занимают книги. Любовь к чтению передалась и дочерям, поэтому в праздничное время девушки перечитывают соответствующие произведения.

"Предрождественское время прежде всего о колядках и щедривках, поэтому любимая в это время "Новая радость стала" от издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га", но также любим читать зимние и рождественские стихи Марии Подгорянки, Александра Олеся, Платона Воронько, Николая Винграновского. Мне посчастливилось издать в этом году "Четыре письма к Святому Николаю" Дзвинки Матияш – художница Марта Кошулинская визуально в ней прекрасно изобразила именно украинские предрождественские реалии, а не чужеземные какие-то переводные, где между писем к святому Николаю главная героиня Дарья плетет с мамой соломенных пауков, рассматривает рождественские звезды. Сама люблю перечитывать то, что издательство Vivat выдало в прошлом году отдельным сборником "Рождественская классика", – поделилась Юлия.

Когда-то колядовали быстрее, – когда в Красном начинают колядовать

В приходе, к которому принадлежит Сливка, колядуют в сам Святой вечер, хотя дети дома начинают петь колядки значительно раньше. Когда-то колядовали быстрее – после Введения, то есть после 21 ноября. Дед старенький колядовал еще раньше – сразу после того, как завязывал на жатве первый сноп.

Думаю, нет греха колядовать в любое время на Божью прославление!

– отмечает Сливка.

Юлия Сливка / Фото из ее инстаграма

Дети очень любят петь "Тихую ночь, святую ночь" и "Спи, Иисус, спи", они особенно трогательны. Малой Юля любила "Как Иисусик родился" – репрессированную колядку, в которой дети берут в танец Иисусика, который замерз без сапожек и шапки. Дети сейчас также очень ее любят, это их самая первая колядка. А вообще в семье Юлии поют все колядки, которые только знают.

От традиционных "Бог предвечный", "Небо и земля", "По всему миру стала новость" до "Ой как где было изпрежди века", "Господин хозяин, на твоем дворе", которые изучила только в прошлом году, потому что усвоение своего культурного наследия – непрерывный процесс,

– говорит Юлия.

Также в Красном ходит вертеп, и даже не один. По давней традиции в действе участвуют только ребята, что из года в год разыгрывают один и тот же сценарий. Жители уже знают наизусть эти театрализованные диалоги, но в этой повторяемости ритуала его очарование.

Иисус Христос так же рождается для нас одинаково каждый год независимо от любых катаклизмов или даже войны. По крайней мере что-то постоянное в этой жизни,

– говорит Юля.

Как изменилось празднование Рождества за время полномасштабной войны?

Баба Юлии сначала готовит Святой ужин для воинов, а потом для себя. Она обязательно печет пампушки, лепит вареники для тех, кто на фронте из Красного, – с ними у семьи естественно самая слаженная логистика.

Это напоминает мне, как люди когда-то готовили ужин упивцам, передавали ее в мешочках через связных или оставляли в определенном месте. Просто мир развивается, научный прогресс продолжается, а Россия не меняется – закручивает нас в очередной кровавый круг истории,

– добавляет писательница.

Рождественский стол семьи Юлии Сливки / Фото из личного архива писательницы

На каждой Службе в церкви также теперь всегда молятся "за благочестивое украинское воинство", "за раненых", "за освобождение из плена". А за столом невольно прежде всего колядуют "Печальный святой вечер в сорок шестом году".

Сейчас во время Святой вечери думаешь о тех, кто ужинает в окопе и о тех, кто не имеет где ужинать, потому что россия забрала или разрушила его дом. О тех, кто не ужинает, не завтракает и не обедает в плену. О тех, кто уже никогда на праздник не поужинает. Наряду с радостью Рождения – грусть, но это канонический сюжет самого Рождества, в котором есть Иисус – а есть Ирод, убивающий детей. Все преходяще.

Юлия признается, что они всегда семейно лелеяли свою украинскость и знали ее цену всегда, в каждой ветви ее рода политически преследуемые прадеды – как не вывезенные на Воркуту, то приговоренные к расстрелу. Новые смыслы в жизни издательницы появились с рождением детей, – и даже цель – уберечь их от всего русского и воспитать самодостаточными.

Моей младшей было девять месяцев на момент полномасштабного вторжения. И именно во время уже этой большой войны я впервые точно осознала, что сама не застану той украинской Украины, о которой мечтаю, но буду вдвойне работать на то, чтобы ее когда-то имели по крайней мере мои дети. Смысл в том, чтобы уберечь и умножить это украинское Рождество для наших детей, чтобы они могли свободно, гордо его праздновать,

– отмечает Юлия.

Нет какого-то конкретного момента в рождественских праздниках, который Юлия любит больше всего. Как и для многих – это ее любимый праздник в году или точнее даже сказать любимый цикл праздников.

Писательница любит все – детей, что вечером приходят колядовать, сеятелей с поздравлениями на рассвете на Новый год, щедривиц в парчовых платках на второй Святой вечер, капли воска в иорданской воде, благоговение в церкви, шоколадные конфеты на елке, дорогу ко всем – живых и усопших – своих и коляду с детьми в машине.

Приехать домой на Рождество означает, что мир на время для Юлии остановится и она окажется в лучшем месте на планете – где родилась. Какая роскошь сегодня, что есть куда ехать. Какое счастье – есть еще к кому!