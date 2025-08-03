Премьер-министр Украины Юлия Свириденко посетила Национальный академический театр имени Леси Украинки. Там состоялся спектакль "Земля" Ивана Урывского.

Визит премьер-министра состоялся в символический момент. Ведь это было закрытие 99 театрального сезона, пишет Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу театра.

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Юлия Свириденко посмотрела спектакль "Земля" Ивана Урывского по Ольге Кобылянской. Представители театра выразили ей благодарность за интерес к культуре в сложный период.

Для нас это большая честь и важный знак поддержки. Спасибо госпоже Юлии за теплые слова, внимание к культуре и интерес к жизни театра в такое непростое время. Искусство – это диалог. И мы счастливы, что этот диалог происходит не только со сцены, но и между людьми, которые формируют будущее страны,

– поделились в театре.



Юлия Свириденко посетила спектакль "Земля" / Фото из фейсбука театра

Отметим, премьера спектакля "Земля" состоялась 30 июля. В нем впервые Александр и Мария Рудинские сыграли влюбленную пару и предстали в ролях Саввы и Рахиры.

Актеры поделились, что работать вместе – это одновременно и радость, и вызов. Ведь важно сохранять спокойствие, когда не удается найти общий язык в творческом процессе.