Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась в Вашингтоне с руководством Международного валютного фонда, в частности с Директором-распорядителем Кристалиной Георгиевой и новым первым заместителем Дэном Катцом.

Об этом она сообщила в инстаграме, передает Show 24. Свириденко продемонстрировала стильный деловой образ.

Юлия Свириденко надела черный классический костюм, который состоит из пиджака прямого кроя и брюк. Свой образ она дополнила туфлями на каблуках и серьгами. Премьер-министр Украины также носит очки.

Свириденко собрала волосы назад, сделала элегантный и не слишком яркий макияж.

Кстати! Сегодня Юлия Свириденко сообщила в телеграм-канале, что в Вашингтоне провела встречу с Президентом Всемирного Банка Аджаем Бангой и Управляющим директором по операционной деятельности Анной Бьерде, Президентом Европейского инвестиционного банка Надей Кальвиньо и Президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо. Для этой встречи она также выбрала черный классический костюм.

