Укр Рус
Show24 Українські зірки Юлія Свириденко з'явилась на зустрічі у Вашингтоні у стильному діловому образі
16 жовтня, 22:11
2

Юлія Свириденко з'явилась на зустрічі у Вашингтоні у стильному діловому образі

Марія Примич
Основні тези
  • Юлія Свириденко зустрілась у Вашингтоні з керівництвом МВФ, зокрема з Крісталіною Георгієвою і Деном Катцом.
  • Свириденко була в чорному класичному костюмі й туфлях на підборах.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко зустрілась у Вашингтоні з керівництвом Міжнародного валютного фонду, зокрема з Директоркою-розпорядницею Крісталіною Георгієвою та новопризначеним першим заступником Деном Катцом.

Про це вона повідомила в інстаграмі, передає Show 24. Свириденко продемонструвала стильний діловий образ. 

Не пропустіть Свириденко подала до Ради призначення Бережної віцепрем'єром – міністром культури України

Юлія Свириденко одягла чорний класичний костюм, який складається з піджака прямого крою і штанів. Свій образ вона доповнила туфлями на підборах і сережками. Прем'єр-міністерка України також носить окуляри.

Свириденко зібрала волосся назад, зробила елегантний і не надто яскравий макіяж.

Юлія Свириденко на зустрічі / Фото з інстаграму прем'єр-міністерки України

Юлія Свириденко обрала для зустрічі чорний костюм / Фото з інстаграму прем'єр-міністерки України

Образ Юлії Свириденко / Фото з інстаграму прем'єр-міністерки України

До речі! Сьогодні Юлія Свириденко повідомила у телеграм-каналі, що у Вашингтоні провела зустріч з Президентом Світового Банку Аджаєм Бангою та Керуючою директоркою з операційної діяльності Анною Бʼєрде, Президенткою Європейського інвестиційного банку Надею Кальвіньо та Президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо. Для цієї зустрічі вона також обрала чорний класичний костюм. 

Кілька днів тому Олена Зеленська зустрілась з Каєю Каллас

  • Нагадаємо, раніше ми писали про образ Олени Зеленської на зустрічі з Каєю Каллас – Високою представницею ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики, віцепрезиденткою Європейської комісії.

  • Перша леді України була одягнена у сірий класичний костюм і сорочку оливкового кольору. 

  • Олена Зеленська і Кая Каллас обговорювали питання безпеки українських дітей.