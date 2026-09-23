"Я дура?": Юля Верба эмоционально отреагировала на сравнение своего мужа с аферистом Скальницкой

Известная украинская блогерша Юлия Верба не стала молчать после того, как подписчики начали массово сравнивать ее мужа Костю с бывшим мужем-аферистом Анастасии Скальницкой. Инфлюенсерша расставила все точки над "i" и объяснила, почему ее семья – это совсем другая история

Громкий скандал вокруг развода Анастасии Скальницкой заставил пользователей сети искать параллели в отношениях других известных блогеров. Под прицел попала и Юля Верба. Подписчики предположили, что ее избранник Костя также может оказаться аферистом, и Верба рискует оказаться в такой же ситуации.

Такие обвинения сильно возмутили Юлю. Блогерша записала видео в инстаграм, в котором четко дала понять, что она не является жертвой в отношениях.

Скажите мне, пожалуйста, я дура?! Я похожа на дуру? Я похожа на девушку, которую можно бросить? Я похожа на девушку, которую можно обидеть или делать это систематически? Вот я вам искренне говорю, что я не та девушка. Я выросла в нормальной полноценной семье с мамой и папой. У меня нормальные отношения с папой. Я красивая, умная, адекватная, реализованная, очень скромная девушка, у которой очень сильно развито чувство любви к себе,

– заявила Верба.

По словам инфлюенсерши, она не искала в мужчинах возможности избавиться от своих травм. Юля подчеркнула, что Костя никогда не брал у нее деньги, в том числе в долг, не находится на ее иждивении и всегда имел работу. Она заверила, что всегда знала, чем занимается любимый, и из-за него у них никогда не было финансовых или криминальных проблем.

Юля оказалась очень прагматичной. По ее словам, еще до начала отношений она попросила возлюбленного рассказать о своем прошлом и предоставить акт о расторжении предыдущего брака.

Также пара четко договорилась о финансах: все, что было у Кости до их отношений, остается его собственностью, а имущество, которое он приобрел уже во время отношений с Юлей, оформлено на нее.

Доверять можно, но лучше 10 раз проверить,

– подытожила звезда.

Комментируя ситуацию самой Скальницкой, Верба добавила, что они никогда не были подругами. Юля уточнила, что не называла Настю "дурой", а говорила исключительно о собственном опыте. Однако она отметила, что коллеге стоило быть осторожнее: не передавать неизвестному мужчине пакет с долларами на второй день знакомства и проверить в приложении "Дії", на кого оформлены автомобили.

Я люблю свою семью, сама выбрала этот союз и я не жертва,

– подчеркнула Юлия.

Юлия Верба / скриншот из инстаграма

Напомним, что Анастасия и Богдан Скальницкие долгое время демонстрировали в соцсетях идеальную картинку благополучной семейной жизни. Однако на днях блогерша потрясла подписчиков неожиданным видео. Со слезами на глазах она заявила, что подает на развод, и публично назвала мужа "профессиональным аферистом".