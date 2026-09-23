Гучний скандал навколо розлучення Анастасії Скальницької змусив користувачів мережі шукати паралелі в стосунках інших відомих блогерів. Під гарячу руку потрапила і Юля Верба. Фоловери припустили, що її обранець Костя також може виявитися аферистом і Верба ризикує опинитися в такій же ситуації.

Такі закиди неабияк обурили Юлю. Блогерка записала відео в інстаграм, де чітко дала зрозуміти, що вона не є жертвою у стосунках.

Скажіть мені, будь ласка, я дура?! Я схожа на дуру? Я схожа на дівчину, яку можна кинути? Я схожа на дівчину, яку можна образити або робити це систематично? От я вам щиро кажу, що я не та дівчина. Я виросла в нормальній повноцінній сімʼї з мамою і з татом. В мене нормальні стосунки з татом. Я красива, розумна, адекватна, реалізована, дуже скромна дівчина, в якої дуже сильно розвинуте відчуття любові до себе,

– заявила Верба.

За словами інфлюенсерки, вона не шукала в чоловіках можливості закрити свої травми. Юля наголосила, що Костя ніколи не брав у неї гроші, зокрема й у борг, не перебуває на її утриманні та завжди мав роботу. Вона запевнила, що завжди знала, чим займається коханий, і через нього в них ніколи не було фінансових чи кримінальних проблем.

Юля виявилася дуже прагматичною. За її словами, ще до початку стосунків вона попросила коханого розповісти про своє минуле та надати акт про розірвання попереднього шлюбу.

Також пара чітко домовилася про фінанси: все, що було в Кості до їхніх стосунків, залишається його власністю, а майно, яке він придбав уже під час стосунків із Юлею, оформлене на неї.

Довіряти можна, але краще 10 разів перевірити,

– підсумувала зірка.

Коментуючи ситуацію самої Скальницької, Верба додала, що вони ніколи не були подругами. Юля уточнила, що не називала Настю "дурою", а говорила винятково про власний досвід. Проте вона зазначила, що колезі варто було бути обережнішою: не передавати невідомому чоловікові пакет доларів на другий день знайомства та перевірити в "Дії", на кого оформлені авто.

Я люблю свою сім’ю, сама обрала цей союз і я не жертва,

– підкреслила Юлія.

Юлія Верба / скриншот з інстаграму

Нагадаємо, що Анастасія та Богдан Скальницькі тривалий час демонстрували у соцмережах ідеальну картинку заможного сімейного життя. Проте днями блогерка приголомшила підписників несподіваним відео. Зі сльозами на очах вона заявила, що подає на розлучення та публічно назвала чоловіка "професійним аферистом".



