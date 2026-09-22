Анастасія Скальницька заявила, що нічого не знала про незаконні справи свого чоловіка Богдана. Проте користувачі Threads одразу помітили серйозні нестиковки у цій історії.

Найбільше запитань викликали дорогі автомобілі. У мережі дивуються, як власниця бізнесу могла не помітити, що машини не перебувають на балансі її компанії. Також українці нагадують, що перевірити власника авто можна за кілька секунд.

Людина не може не побачити (бо є такий додаток як Дія), що машина не на ній,

– обурюються коментатори.

Допис в тредсі про Настю Скальницьку / скриншот

Багато хто припускає, що компанію блогерки використовували для відмивання грошей. Користувачі зазначають, що Насті тепер дуже зручно казати фразу "я сліпа і справи не вела".

Допис в тредсі про Настю Скальницьку / скриншот

Також бракує офіційних підтверджень розриву стосунків. У дописах наголошують, що наразі справи про розірвання шлюбу в реєстрі судових рішень немає. Через це з'явилася теорія про фіктивне розлучення задля збереження майна.

Припускаю, що її чоловіка доганяють за колцентри, і вони розлучаються, щоб не арештували спільне майно, і щоб вивести Анастасію з під загрози підозри за легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом, щоб не йти стопами Музи та Соні Морозюк,

– пише один із користувачів.

Допис в тредсі про Настю Скальницьку / скриншот

Допис в тредсі про Настю Скальницьку / скриншот

Дехто вважає, що Скальницька просто вирішила виїхати з країни, а "сльозний контент" записує, щоб не здаватися співучасницею. У людей виникають питання, як можна нормально реагувати на обшуки, збирати хабарі та намагатися вивезти за кордон сумку готівки.

Допис в тредсі про Настю Скальницьку / скриншот

Окрему увагу користувачі звернули на Богдана Скальницького. У мережі знайшли його декларації, де вказано, що він працює молодшим інспектором в Управлінні поліції охорони Києва з 2020 року. Сама ж Настя в інтерв'ю ніколи цього не згадувала. Більше того, у декларації поліцейського вказано дохід від компанії ТОВ "ПЛЕЙ СМАРТ", яка пов'язана з онлайн-казино.

Допис в тредсі про Настю Скальницьку / скриншот

Дохід Богдана Скальницького / скриншот з тредсу

Тому розповіді про мільйонні борги викликають лише іронію.

Вибачте але я думала що люди, які живуть в мільйонних боргах і не знають як з них вилізти, не їздять на Мальдіви в складі мама+двоє дітей+дідусь+бабуся,

– зазначають у Threads.

Допис в тредсі про Настю Скальницьку / скриншот

Користувачі підсумовують, що історія вкрай сумнівна. Українці не розуміють, як можна було вийти з тюрми наступного дня або взяти кредити на працівників без їхньої згоди. Більшість коментаторів відкрито заявляють: "Короче багато питань. Я чомусь їй не вірю..."

Допис в тредсі про Настю Скальницьку / скриншот

Нагадаємо, що Анастасія та Богдан Скальницькі тривалий час демонстрували у соцмережах ідеальну картинку заможного сімейного життя. Проте днями блогерка приголомшила підписників несподіваним відео. Зі сльозами на очах вона заявила, що подає на розлучення та публічно назвала чоловіка "професійним аферистом".

За словами зірки, вона стала жертвою його жорстоких махінацій, раптово залишилася з шаленими боргами і нібито гадки не мала про незаконні справи коханого, через які до них прийшли правоохоронці з обшуками.



